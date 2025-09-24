Xiaomi presenteert Xiaomi 15T en 15T Pro in München

Xiaomi komt met een nieuwe reeks high-end smartphones. In de Duitse stad München was DroidApp aanwezig bij de aankondiging van de nieuwe Xiaomi 15T-serie. We maken hier kennis met de Xiaomi 15T en 15T Ultra. Beide modellen borduren voort op de kracht van de eerder dit jaar uitgebrachte 15-modellen.

Xiaomi 15T-serie aangekondigd

DroidApp is vanmiddag aanwezig in München voor de aankondiging van twee nieuwe smartphones van Xiaomi. De fabrikant spreekt over een evolutie van de T-serie, met nog meer krachtige fotografie, een verfijnd design en verbeterde beeldkwaliteit. En dat terwijl Xiaomi al jaren weet te bewijzen dat het toestellen uitbrengt die prima daarin slagen. Zo schreven we eerder dit jaar al in de Xiaomi 15 review, en ook in onze Xiaomi 15 Ultra review waren we enthousiast over de prestaties van de camera.

Xiaomi 15T Pro

Camera

Bij de Xiaomi 15T-serie draait het merendeel om de verbeterde camera. Opnieuw is gekozen voor een samenwerking met Leica en belooft het merk een verbeterde beeldkwaliteit. De Xiaomi 15T Pro is de meest uitgebreide van de twee; en biedt een hoofdcamera, groothoeklens en een nieuwe Leica 5x Pro-telelens. De 15T biedt in plaats van die laatste alleen een telelens. Door de toepassing van lenzen biedt de 15T Pro een bereik van 15mm tot 230mm, zodat je ook onderwerpen ver weg, dichtbij kunt halen. Dit resulteert in 5x optische zoom, 10x zoom met optische kwaliteit en 20x ultra zoom.

Bij de Xiaomi 15T Pro behaal je een maximaal diafragma van f/1.62, waar dit bij het normale model f/1.7 is. In de Pro moet de Light Fusion 900 sensor ervoor zorgen dat je nog beter de details in donkere omgevingen kunt vastleggen. De smartphones bieden allebei een 32 megapixel front-camera. Filmen kan in 4K 120fps.

De Xiaomi 15T kan in niet in 8K filmen, maar wel in 4K. Daarbij biedt het uitgebreide mogelijkheden met Leica-stijlen, een handmatige modus en verschillende extra opties. Het Pro-model kan ook met HDR10+ filmen, over alle brandpuntsafstanden, zodat je video’s er nog mooier uit komen te zien.

Connectiviteit

Niet alleen op het gebied van de camera kunnen we de nodige verbeteringen verwachten. Xiaomi stelt dat ook op het gebied van connectiviteit de nodige verbeteringen zijn doorgevoerd. Het gaat dan onder andere om de introductie van Xiaomi Offline Communication. Op een afstand van maximaal 1,9 kilometer kun je zonder mobiele of WiFi-signalen de 15T Pro (of op 1,3 kilometer de 15T) gebruiken om te communiceren. Dit moet werken in open omgevingen zoals jungles, woestijnen en afgelegen wandelpaden, zo stelt het merk. De functionaliteit werkt vooralsnog alleen voor de 15T-modellen. Xiaomi wil het in toekomstige toestellen toevoegen.

Verder zijn er de nodige verbeteringen op het gebied van antennes, waarbij de mobiele prestaties zijn verbeterd en signaalprestaties gemaximaliseerd. Dit is niet alleen voor het mobiele netwerk, maar ook voor WiFi en GPS aan de orde.

Xiaomi 15T

Scherm en specs

Op het gebied van schermen is er een 6,83 inch scherm: een AMOLED-paneel met een helderheid van 3200 nits, zodat je op zonnige dagen alles prima af kunt lezen. Het scherm biedt een 1,5K resolutie en beschikt over een verversingssnelheid tot 144Hz bij de 15T Pro en 120Hz bij de 15T.

Er is een 5500 mAh batterij aanwezig bij beide modellen. Bij de 15T is er ondersteuning voor 67W snelladen, bij de Pro is dit 90W, en kun je ook 50W draadloos laden. Aan boord van de 15T Pro zit de MediaTek Dimensity 9400+ chipset, terwijl we bij de Xiaomi 15T de Dimensity 8400 Ultra tegenkomen. Een speciaal Xiaomi 3D IceLoop systeem moet zorgen voor een efficiënte wijze van koeling van de telefoon.

Het merk heeft meer aandacht besteed aan het ontwerp van de telefoons, met afgeronde hoeken. Er wordt gebruik gemaakt van Corning Gorilla Glass 7i en moet beter bestand zijn tegen krassen. De telefoons bieden een IP68-certificering tegen water en stof. Bij de 15T Pro is er een frame van hoogwaardig 6M13-aluminiumlegering, en moet verbeterd valbescherming bieden.

De twee toestellen komen met Android 16 op de markt, samen met Xiaomi’s eigen skin: HyperOS. Direct vinden we dan ook de nieuwe HyperOS 3 skin. Het updatebeleid is ook direct bekend gemaakt. Xiaomi geeft beide toestellen zes jaar lang beveiligingsupdates. Voor de 15T verschijnen vier Android-updates; voor de 15T Pro kunnen vijf nieuwe Android-versies verwacht worden.

Verkrijgbaarheid

Xiaomi brengt de smartphones uit met Android 16 en HyperOS 3.0. De 15T wordt uitgebracht in zwart, grijs en ‘rose gold’. Bij de 15T Pro kun je kiezen uit zwart, grijs en mocha gold. De prijs van de 15T komt uit op 649,99 euro. Voor 799,99 euro krijg je de Xiaomi 15T Pro thuisgestuurd.

De precieze beschikbaarheid tussen de 15T en de 15T Pro hebben we hieronder voor je neergezet. Het gaat vooral om de laadsnelheid, de camera die bij de Pro nét wat beter is en de chipset. We zien verder dat WiFi 7 alleen op het Pro-model ondersteund wordt.

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Xiaomi 15T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 432,00 euro