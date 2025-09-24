HyperOS 3 aangekondigd: wanneer krijgt jouw toestel de update?

Xiaomi heeft vandaag HyperOS 3 officieel aangekondigd voor de Europese markt. Dat doet het bedrijf samen met de aankondiging van de Xiaomi 15T-modellen. HyperOS 3 zullen we in de komende tijd gaan zien op meer toestellen van het merk Xiaomi en van Poco.
HyperOS 3
Een nieuwe skin van Xiaomi is aangekondigd: HyperOS 3. Dese nieuwe skin van de fabrikant is gebaseerd op Android 16 en beschikt over verschillende nieuwigheden. Sowieso heeft het merk gewerkt aan Xiaomi HyperIsland, wat weer te vergelijken is de eilanden die bijvoorbeeld OnePlus en Apple al aanbieden. Hiermee kun je live activiteiten direct oproepen aan de bovenkant van het scherm. Denk aan een timer, een reisplanner of bijvoorbeeld de voortgang van je bestelde maaltijd.
HyperConnect maakt het mogelijk om alles nog meer op elkaar samen te laten werken met andere Xiaomi-apparaten. Zo kun je met Touch Share snel bestanden delen met andere apparaten, en je kunt twee apparaten tegelijkertijd ontgrendelen op één apparaat. Andere zaken zoals het klembord worden ook gesynchroniseerd tussen apparaten, zoals we dat ook van andere merken kennen. Apple-producten kunnen ook gekoppeld worden aan je Xiaomi, waarmee je bijvoorbeeld de tablet als tweede scherm kunt gebruiken, of het scherm van je telefoon op de iPad kunt tonen. Tevens is er een brede integratie van koppeling met een Apple Macbook.
Smart AI is een andere pijler in HyperOS 3. Middels tekst, spraak, zoeken en een afbeelding kan AI je helpen met verschillende zaken te verbeteren. Onder andere het schrijven van teksten in verschillende stijlen behoort tot de mogelijkheden van Smart AI. Net als dat de spraakrecorder spraak kan omzetten in tekst. Ook het zoeken naar bestanden en foto’s in de telefoon en de galerij wordt verbeterd.
Qua personalisatie heeft Xiaomi gewerkt aan eindeloos nieuwe vergrendelschermen, die zogenaamde cinematic wallappers ondersteunt. Eerder zagen we dit al terug bij Apple. Xiaomi voegt aan HyperOS 3 ook een nieuwe stijl toe van iconen, vormen en pictogrammen. Uiteraard zijn ook Gemini en Circle to Search weer aanwezig in HyperOS 3.
Uitrol update
In de komende tijd zullen meer toestellen bijgewerkt worden naar HyperOS 3. De vandaag aangekondigde Xiaomi 15T-serie zal direct voorzien worden van HyperOS 3. De toestellen die in de komende tijd bijgewerkt zullen worden zijn als volgt:
Xiaomi rolt in oktober-november de update uit voor de volgende modellen:
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi Mix Flip
- Poco F7 Ultra
- Poco F7 Pro
- Poco F7
- Poco X7 Pro
- Poco X7
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Smart Band 10
In november-december zullen andere toestellen volgen. Dit zijn de volgende modellen:
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi 15
- Redmi 14C
- Redmi 13
- Redmi 13x
- Poco F6 Pro
- Poco F6
- Poco X6 Pro
- Poco M7
- Poco M6 Pro
- Poco M6
- Poco C75
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad 2
Tussen december en maart 2026 zullen andere modellen volgen:
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12T Pro
- Poco F5 Pro
- Poco F5
- Poco X6
- Poco M7 Pro
- Poco C85
- Redmi Note 14
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13
- Redmi 15
- Redmi 15C
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE
- Poco Pad