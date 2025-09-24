HyperOS 3 aangekondigd: wanneer krijgt jouw toestel de update?

Xiaomi heeft vandaag HyperOS 3 officieel aangekondigd voor de Europese markt. Dat doet het bedrijf samen met de aankondiging van de Xiaomi 15T-modellen. HyperOS 3 zullen we in de komende tijd gaan zien op meer toestellen van het merk Xiaomi en van Poco.

HyperOS 3

Een nieuwe skin van Xiaomi is aangekondigd: HyperOS 3. Dese nieuwe skin van de fabrikant is gebaseerd op Android 16 en beschikt over verschillende nieuwigheden. Sowieso heeft het merk gewerkt aan Xiaomi HyperIsland, wat weer te vergelijken is de eilanden die bijvoorbeeld OnePlus en Apple al aanbieden. Hiermee kun je live activiteiten direct oproepen aan de bovenkant van het scherm. Denk aan een timer, een reisplanner of bijvoorbeeld de voortgang van je bestelde maaltijd.

HyperConnect maakt het mogelijk om alles nog meer op elkaar samen te laten werken met andere Xiaomi-apparaten. Zo kun je met Touch Share snel bestanden delen met andere apparaten, en je kunt twee apparaten tegelijkertijd ontgrendelen op één apparaat. Andere zaken zoals het klembord worden ook gesynchroniseerd tussen apparaten, zoals we dat ook van andere merken kennen. Apple-producten kunnen ook gekoppeld worden aan je Xiaomi, waarmee je bijvoorbeeld de tablet als tweede scherm kunt gebruiken, of het scherm van je telefoon op de iPad kunt tonen. Tevens is er een brede integratie van koppeling met een Apple Macbook.

Smart AI is een andere pijler in HyperOS 3. Middels tekst, spraak, zoeken en een afbeelding kan AI je helpen met verschillende zaken te verbeteren. Onder andere het schrijven van teksten in verschillende stijlen behoort tot de mogelijkheden van Smart AI. Net als dat de spraakrecorder spraak kan omzetten in tekst. Ook het zoeken naar bestanden en foto’s in de telefoon en de galerij wordt verbeterd.

Qua personalisatie heeft Xiaomi gewerkt aan eindeloos nieuwe vergrendelschermen, die zogenaamde cinematic wallappers ondersteunt. Eerder zagen we dit al terug bij Apple. Xiaomi voegt aan HyperOS 3 ook een nieuwe stijl toe van iconen, vormen en pictogrammen. Uiteraard zijn ook Gemini en Circle to Search weer aanwezig in HyperOS 3.

Uitrol update

In de komende tijd zullen meer toestellen bijgewerkt worden naar HyperOS 3. De vandaag aangekondigde Xiaomi 15T-serie zal direct voorzien worden van HyperOS 3. De toestellen die in de komende tijd bijgewerkt zullen worden zijn als volgt:

Xiaomi rolt in oktober-november de update uit voor de volgende modellen:

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi Mix Flip

Poco F7 Ultra

Poco F7 Pro

Poco F7

Poco X7 Pro

Poco X7

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Smart Band 10

In november-december zullen andere toestellen volgen. Dit zijn de volgende modellen:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Redmi Note 13 Pro

Redmi 15

Redmi 14C

Redmi 13

Redmi 13x

Poco F6 Pro

Poco F6

Poco X6 Pro

Poco M7

Poco M6 Pro

Poco M6

Poco C75

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2

Tussen december en maart 2026 zullen andere modellen volgen:

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

Poco F5 Pro

Poco F5

Poco X6

Poco M7 Pro

Poco C85

Redmi Note 14

Redmi Note 14S

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13

Redmi 15

Redmi 15C

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE

Poco Pad

