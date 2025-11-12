Netflix-abonnees krijgen nieuwe prijsverhoging: enkele euro’s duurder

Netflix voert in Nederland en België een nieuwe prijsverhoging door. Uit informatie blijkt dat de prijs tot twee euro per maand omhoog gaat. Dit geldt ook voor bestaande klanten.

Prijswijziging voor Netflix

Streamingdienst Netflix heeft in een mail bekend gemaakt dat de prijzen omhoog gaan. Voor nieuwe klanten gebeurt dit per direct, voor bestaande klanten wordt in de e-mail verteld dat de wijziging doorgevoerd wordt vanaf de volgende betaalperiode. De vorige prijsverhoging was in mei 2024.

Het gaat om een prijsverhoging van maximaal twee euro per maand. Het ligt aan het abonnement hoeveel meer je moet betalen. Voor het basisabonnement, waarbij je op één scherm tegelijkertijd kunt bekijken gaat de prijs in Nederland van 8,99 euro naar 9,99 euro per maand. In België gaat dit van 9,99 euro naar 10,99 euro per maand.

Het standaard-abonnement gaat van 13,99 euro naar 15,99 euro per maand in Nederland. In België betaal je meer, namelijk 16,99 euro per maand, waar dit eerder 14,99 euro per maand was. Het premium abonnement stijgt met twee euro per maand. In Nederland betaal je voor dit abonnement 20,99 euro per maand, in België een euro meer.