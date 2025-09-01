Streaminggids september 2025: nieuw op Videoland, Netflix en meer

Toe aan nieuwe titels op de streamingdiensten? Dan is er goed nieuws. Met de start van een nieuwe maand, komen we ook te weten welke nieuwe titels toegevoegd worden aan diensten als Videoland, Netflix en anderen. Een overzicht geven we je in de Streaminggids van september 2025.

Streamingtips voor september

De maand september is begonnen en dus is het tijd voor een nieuwe Streaminggids. Welke nieuwe titels zijn op de verschillende videodiensten te vinden? Ga je voor de laatste aflevering van B&B, een spannende film of voor een nieuw televisieprogramma? DroidApp zet de belangrijkste nieuwe titels van september op een rij.

Netflix

Abonnees van Netflix kunnen ook deze maand weer kijken naar nieuwe titels op de streamingdienst. Vandaag, 1 september, kun je er terecht voor de film ‘Amsterdam’, over acht dagen is het tijd voor Kiss of Die. Nieuwe seizoenen van Love Is Blind, in Frankrijk en Brazilië zijn vanaf 10 september te bewonderen op Netflix. Op die datum is er ook de documentaire aka Charlie Sheen. Veel nieuwe titels van Fast & Furious staan vanaf 2 september online. Op 6 september is daar La La Land. Vanaf 18 september kun je de nieuwe thrillerserie ‘Black Rabbit’ kijken. Op 3 september komt seizoen 2B online van Wednesday. Netflix voegt op 19 september ook andere nieuwe films toe; zoals Haunted Hotel, El refugio atómico en She Said Maybe. Ook films als Wayward, House of Guinness, La Huésped en French lover komen later deze maand op Netflix.

Videoland

Bij Videoland is het vanaf vandaag tijd voor het tweede seizoen van Lubach. Dit geldt ook voor Prisoners en Mamma Mia: Here We Go Again. Op 10 september kun je vanaf 21:15 uur klaarzitten voor B&B Vol Liefde: De Reünie. Op 5 september komt Love Island online en het is ook tijd voor vele nieuwe televisieprogramma’s. Denk aan Holland’s Got Talent, Kees van der Spek Ontmaskert en Ontvoerd.

Disney+

In september 2025 kun je op Disney+ weer nieuwe films en series verwachten die de moeite waard zijn. Vanaf 3 september kijk je naar de live-action remake van Lilo & Stitch, waarin een Hawaiiaans meisje en haar bijzondere buitenaardse huisdier een onwaarschijnlijke band opbouwen. Op 9 september start Only Murders in the Building seizoen 5, waarin Charles, Oliver en Mabel een nieuwe zaak onderzoeken na de mysterieuze dood van hun portier Lester. Een week later, op 16 september, zie je het tweede seizoen van High Potential, waarin een briljante alleenstaande moeder opnieuw haar scherpe inzicht inzet om misdrijven op te lossen. Verder verschijnen deze maand onder andere Futurama seizoen 13 (16 september), Swiped (19 september) en de documentaire Sneaker Wars: Adidas v Puma (24 september).

Pathé Thuis

Bij Pathé Thuis is het in september tijd voor een aantal nieuwe films. Vanaf 1 september kijk je naar 28 Years Later, waarin een groep overlevenden van het woede-virus geconfronteerd wordt met nieuwe gevaren wanneer het veilige eiland wordt verlaten. Op dezelfde dag verschijnt De Grote Sinterklaasfilm: Stampij in de Bakkerij, een familiefilm waarin Sinterklaas en zijn pieten een gestolen kruidnotenrecept moeten terugvinden. Je kan er maar vast vroeg bij zijn. Een week later, op 8 september, komt de actiethriller Ballerina beschikbaar, waarin huurmoordenaar Eve alles op alles zet om de dood van haar familie te wreken.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video biedt weer een mix van nieuwe films en series. Op 1 september stream je de Nederlandse komedie Lekker met de Meiden, waarin een vriendengroep tijdens een chaotisch vrijgezellenweekend hun onderlinge band probeert te herstellen. Op 4 september verschijnt de misdaadserie SUGA: Ride or Die, waarin een motorclubleider balanceert tussen zijn familie en zijn positie binnen de club. Verder gaat op 17 september het tweede seizoen van Gen V van start, waarin studenten aan Godolkin University opnieuw te maken krijgen met geheimen, trauma’s en een dreigende strijd tussen supes en mensen.

Voor welke titel blijf jij thuis?