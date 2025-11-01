Streaminggids november 2025: nieuw op Videoland, Netflix en meer

Een nieuwe maand, een nieuw overzicht met de streamingtitels die toegevoegd worden aan de diensten. Het wordt weer eerder donker, dus hoog tijd om Netflix, Videoland of een andere dienst aan te zetten. Wat zijn de nieuwe titels van november?

Streamingtips voor november

Op de streamingplatformen worden iedere maand nieuwe films, series en programma’s toegevoegd. Welke nieuwe titels worden in november toegevoegd? Dat zetten we op een rijtje in de Streaminggids van november.

Videoland

Kijken we naar het overzicht van Videoland, dan wordt er genoeg nieuws toegevoegd in november. Vanaf 4 november is er een nieuw seizoen van Bureau Utrecht; waar Ewout een tijd meedraait met de politiedienst in die stad. Vanaf 14 november is Big Mamma’s House seizoen 1, 2 en 3 te zien op het platform, en die datum staat ook Bohemian Rhapsody online. Een dag later kun je op Videoland terecht voor het zevende seizoen van The Masked Singer

Netflix

In november 2025 verschijnen er op Netflix weer een aantal opvallende nieuwe titels die het kijken waard zijn. Op 7 november kun je terecht voor Frankenstein, de nieuwe film van Oscarwinnaar Guillermo del Toro, die een eigen draai geeft aan het klassieke verhaal van Mary Shelley over een wetenschapper die te ver gaat in zijn zoektocht naar kennis. Een week later, op 12 november, brengt Netflix alvast de kerstsfeer in huis met A Merry Little Ex-Mas, waarin Kate en Everett proberen als vrienden uit elkaar te gaan en samen de feestdagen door te brengen, maar oude gevoelens en nieuwe liefdes maken dat niet gemakkelijk. Later in de maand, op 26 november, verschijnt het langverwachte eerste deel van Stranger Things seizoen 5. Hawkins is nog altijd in de greep van de Rifts en terwijl Vecna spoorloos is, groeit het gevaar. De groep moet opnieuw de handen ineenslaan om hun stad en elkaar, te redden.

Naast deze drie highlights kun je in november ook veel andere nieuwe films en series verwachten. Zo verschijnen onder meer Death by Lightning (6 november), Selling The OC seizoen 4 (12 november) en Delhi Crime seizoen 3 (13 november). Verder komen er nieuwe documentaires zoals MARINES (10 november) en Selena y Los Dinos (17 november), en is er genoeg kijkplezier voor het hele gezin met Dr. Seuss’s The Sneetches (3 november) en Gabby’s Dollhouse seizoen 12 (17 november). Ook sport- en liveliefhebbers komen aan hun trekken met Jake Paul vs. Tank Davis (8 november) en WWE Survivor Series 2025 (30 november). Kortom: november wordt een maand vol variatie en nieuwe verhalen op Netflix.

Disney+

Heb je een abonnement bij Disney+, dan is er ook genoeg om naar uit te kijken. Je hoeft je niet te vervelen op het platform van Disney. Op 5 november verschijnt The Fantastic Four: First Steps, waarin Marvel’s eerste familie hun krachten bundelt tegen een allesverslindende ruimtegod. De film combineert avontuur, familiebanden en nostalgie in een stijlvolle retrofuturistische setting vol actie en herkenbare gezichten. Kort daarna, op 11 november, keert Tracker terug met een derde seizoen. Hierin volg je opnieuw Colter Shaw, de eenzame speurneus die van stad naar stad reist om vermiste personen op te sporen en misdaden op te lossen. Terwijl hij anderen helpt, blijft hij zelf worstelen met de geheimen uit zijn verleden en zijn gebroken familiebanden. En vanaf 13 november kun je verder kijken naar The Secret Lives of Mormon Wives seizoen 3, waarin de invloedrijke vrouwen van #MomTok opnieuw te maken krijgen met drama, schandalen en de grenzen van geloof en reputatie.

Naast deze drie opvallende titels voegt Disney+ deze maand nog veel meer nieuw aanbod toe. Zo verschijnt op 4 november de nieuwe serie All’s Fair, en kun je vanaf 7 november kijken naar Fire and Water: Making the Avatar Films, een documentairereeks over de totstandkoming van de Avatar-films. Op 12 november komt de komische familiefilm Freakier Friday uit, gevolgd door de thriller The Hand That Rocks the Cradle (19 november) en de reisdocumentaire Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember (24 november). De maand wordt afgesloten met het romantische drama Love+War op 28 november, waarmee Disney+ november afrondt met een mix van actie, emotie en inspiratie, perfect om de donkere avonden mee door te brengen!

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Amazon Prime Video

November brengt een gevarieerd aanbod op Amazon Prime Video, met nieuwe series, films én sportevenementen. Op 7 november verschijnt het tweede seizoen van Maxton Hall – The World Between Us, waarin Ruby en James hun ingewikkelde relatie proberen te redden te midden van familieproblemen en sociale spanningen. Een week later, op 14 november, start de Nederlandse versie van Beauty and the Geek, gepresenteerd door Bram Krikke en Robin Holzken. Hierin bundelen slimme ‘geeks’ en zelfverzekerde ‘beauties’ hun krachten in de hoop het sterkste duo te worden. Diezelfde dag kun je ook kijken naar Malice, een duistere thriller met Carice van Houten en Jack Whitehall, over een privéleraar die het leven van een rijke familie binnendringt met een sinister plan.

Naast deze grote releases verschijnen er nog meer nieuwe titels, zoals Tyler Perry’s Finding Joy (7 november), Playdate (12 november) en The Mighty Nein (19 november), gebaseerd op het populaire Critical Role-universum. Ook sportliefhebbers komen deze maand aan hun trekken. Prime Video zendt vier Premier League-wedstrijden live uit: Liverpool – Aston Villa (1 november, 21:00 uur), Tottenham Hotspur – Manchester United (8 november, 13:30 uur), Burnley – Chelsea (22 november, 13:30 uur) en Crystal Palace – Manchester United (30 november, 13:00 uur).

HBO Max

HBO Max is eveneens een geliefd platform onder gebruikers. In november worden verschillende nieuwe titels toegevoegd. In november brengt HBO Max weer een mix van nieuwe Nederlandse en internationale titels. Vanaf 3 november kun je kijken naar I Love LA, een komedieserie over een groep vrienden die hun weg probeert te vinden in de liefde en het leven in Los Angeles. De cast bestaat uit onder anderen Rachel Sennott, Josh Hutcherson en Odessa A’zion. Een paar dagen later, op 7 november, verschijnt Ademnood: het echte verhaal van Linda, Roos & Jessica. In deze driedelige docuserie van Linda Hakeboom blikken Katja Schuurman, Babette van Veen en andere betrokkenen terug op het fenomeen uit de jaren 90, met openhartige interviews en niet eerder vertoonde beelden van het hectische leven achter de schermen.

Ook Nederlandse nostalgie krijgt een vervolg op HBO Max, want vanaf 11 november kun je het tweede seizoen van Medisch Centrum West streamen. De moderne herstart van de iconische ziekenhuisserie speelt zich af in het Ter Gooi Ziekenhuis in Blaricum en combineert actuele medische kwesties met persoonlijke drama’s van het personeel, net als het origineel uit de jaren 80 en 90. Verder worden er in november nog meer nieuwe titels verwacht, waaronder De Frogers: Groeten Uit…, Merteuil / The Seduction en Jeroen’s Abandoned Adventures. Sportliefhebbers kunnen bovendien uitkijken naar diverse veldritwedstrijden, zoals de Superprestige Niel (11 november) en UCI Worldcup Tabor (23 november), en meerdere UFC-evenementen verspreid over de maand.