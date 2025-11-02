De vergeten smartphone: OnePlus X

OnePlus heeft een aardig rijk portfolio met toestellen. Naast de numerieke modellen, verschenen er ook enkele andere modellen. Tien jaar geleden was daar de OnePlus X, voorzien van een glanzend ontwerp en genoeg specificaties om interessant te zijn. Maar heb jij nog herinneringen aan deze OnePlus X?

OnePlus X

Aan het einde van de maand oktober in 2015, kwam OnePlus met de aankondiging van de OnePlus X. Die telefoon verscheen drie maanden na de release van de OnePlus 3, het toenmalige toptoestel van de fabrikant. Met de OnePlus X wilde het merk graag een interessant toestel uitbrengen in het meer betaalbare segment. Het merk bracht de telefoon uit voor een bedrag van 269 euro. Oorspronkelijk was de telefoon alleen te koop op uitnodiging. In januari 2016 ging die beperking eraf en was het toestel breed verkrijgbaar.

De OnePlus X kwam in verschillende ontwerpen beschikbaar, met een glazen achterkant en een aluminium frame. Hierbij kon je kiezen uit een zwarte of witte kleur, maar ook een keramische versie, die als gelimiteerde oplage verscheen. Hiervan werden er 10.000 uitgebracht. De smartphone werd positief ontvangen door het publiek, door het hoogwaardige ontwerp. Ook vonden velen dat het toestel een elegant ontwerp had. Zeker bij de keramische versie werd dit gewaardeerd. Deze had ook langer nodig in het productieproces; volgens OnePlus nam dit 25 dagen in beslag.

De alert-slider die we kennen van verschillende OnePlus-toestellen, zagen we ook terug bij de OnePlus X. De fabrikant voorzag het toestel van een 5,0 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 1920 x 1080 pixels. Onder dit scherm zaten zogenaamde touch-sensitive toetsen om acties uit te voeren. De smartphone verscheen met Android 5.1.1 Lollipop waar destijds al de OxygenOS skin overheen zat. Later werd het toestel geüpdatet tot en met Android 6.0.1 Marshmallow.

OnePlus voorzag de OnePlus X van 3GB RAM en 16GB opslagruimte. Dit kon je uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 128GB. NFC was niet op het toestel te vinden. Aan boord was de Snapdragon 801 chipset, een quad-core processor van Qualcomm. Er was een 2525 mAh accu en foto’s maken ging met de 13 megapixel of 8 megapixel front-camera. Destijds dus nog geen hele presentatie aan meerdere lenzen zoals telelenzen en groothoeklenzen.

In 2016 maakte OnePlus bekend dat het stopt met de OnePlus X en dat er geen opvolger komt. Volgens Pete Lau, de CEO van het merk, werden niet de verwachte resultaten behaald.

OnePlus X samengevat in 3 punten

Stijlvol design

Alert slider

5,0 inch scherm met touch-sensitive toetsen