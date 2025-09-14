De vergeten smartphone: OnePlus 3

OnePlus gaat al een paar jaar mee, maar toch is het relatief gezien een jong merk. De eerste smartphone van het merk kwam 11,5 jaar geleden uit en in 2016 was daar de OnePlus 3. Die smartphone, voorzien van een metalen unibody-design bespreken we vandaag in ‘De vergeten smartphone’. Heb jij nog herinneringen aan dit model?

OnePlus 3, ken je deze nog?

De OnePlus 3 werd in 2016 uitgebracht en daarmee volgde het de OnePlus 2 op, net als de OnePlus One. Die twee toestellen hebben we eerder al besproken in onze wekelijkse rubriek, nu dus tijd voor ‘de 3’. De smartphone viel op door de metalen behuizing en het interessante prijskaartje. Het ontwerp van de OnePlus 3 had vrij veel weg van toestellen van Huawei en HTC, waarbij het toestel ook wel wat doet denken aan de HTC One M8. Waar je voorgangers nog met een invite moest kopen, was dat bij de OnePlus 3 anders. Je kon de smartphone ‘gewoon’ online bestellen. Anders dan bij de OnePlus Nord 2 was het nieuwe model voorzien van NFC en ook was er snelladen.

OnePlus leverde de smartphone met een 5,5 inch AMOLED-scherm. Er was een Snapdragon 820 chipset, samen met 6GB RAM-geheugen. Die hoeveelheid werkgeheugen was zelfs flink voor die tijd. Er was ook 64GB opslagruimte beschikbaar. De 3000 mAh batterij was voorzien van Warp Charge, wat tegenwoordig SuperVOOC heet. Dat ging toen nog met een snelheid van 20W. Verder zag je een 8 megapixel front-camera en een 16 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie.

Op de OnePlus 3 kwamen we Android 6.0.1 Marshmallow tegen. De smartphone werd drie versies later nog steeds bijgewerkt, en kreeg daarmee ook de update naar Android 9.0 Pie. Over Android lag de eigen OxygenOS interface van het merk. Deze werd geroemd door de overzichtelijkheid en zaken die je kon personaliseren. Er was een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset en een vingerafdrukscanner in de home-button onder het scherm.

Met de specificaties, het design en de prijs van 399 euro bracht OnePlus met de ‘3’ een interessante smartphone uit. Heb jij nog herinneringen aan dit toestel?

OnePlus 3 samengevat in 3 punten

399 euro

5,5 inch scherm

Metalen design