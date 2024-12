Een groot aantal toestellen; zowel eenvoudig als high-end heeft Samsung uitgebracht in de afgelopen jaren. Daar hoort ook de Samsung Galaxy Note Edge bij. Deze telefoon bespreken we in een nieuwe editie van ‘De vergeten smartphone’.

Samsung Galaxy Note Edge

Samsung heeft een flink portfolio vol modellen en toestellen. De Samsung Galaxy Note-serie gaat ook al even een tijdje mee, en ruim tien jaar geleden kwam daar de Samsung Galaxy Note Edge bij. De in 2014 uitgebrachte smartphone was destijds een beetje een vreemde eend in de bijt. En dat had te maken met het ontwerp van de telefoon.

De Samsung Galaxy Note Edge was het eerste apparaat met een flexibel OLED-scherm. Oorspronkelijk was het toestel bedoeld om uit te brengen in een gelimiteerde oplage, maar vanwege de hoge populariteit werd het toestel breed uitgebracht.

Samsung gaf het toestel alleen aan de rechterkant van het scherm een doorlopende schermrand, en dus niet aan beide kanten. Het ontwerp is gebaseerd op de Galaxy Note 4 en kreeg een 5,6 inch QHD+ Super AMOLED-beeldscherm, met een resolutie van 2560 x 1600 pixels. De smartphone werd aangedreven door de Snapdragon 805 chipset, een quad-core processor met 3GB RAM en 32/64GB opslagruimte. Er was ook ruimte voor een geheugenkaart.

Foto’s maken kon met de 16 megapixel hoofdcamera, of de 4 megapixel selfielens. Filmen in 4K was ook al mogelijk met dit model. Samsung voorzag de Galaxy Note Edge van 4G-ondersteuning, WiFi, een vingerafdrukscanner aan de voorzijde, een infraroodpoort en een 3000 mAh batterij. De smartphone werd geleverd met Android 4.4.4 KitKat, waarbij later nog de Android 6.0 Marshmallow update werd uitgerold voor de telefoon.

Samsung kwam met de Galaxy Note Edge op de markt voor een bedrag van 849 euro.

Samsung Galaxy Note Edge samengevat in 3 punten: