DigiD storing zorgt voor onbereikbaarheid van dienst

Een nieuwe dag, een nieuwe storing. Na de grote storing bij Cloudflare gisteren, is het vandaag de beurt aan DigiD. Door een DDoS-aanval is de dienst onbereikbaar.

DigiD storing

Een storing zorgt ervoor dat er problemen zijn met het gebruik van DigiD. De Nederlandse overheidsdienst meldt dat de storing om 10:47 uur is begonnen, en nog altijd gaande is. De oorzaak van de storing ligt bij een DDoS-aanval, al is onbekend wie er achter deze cyberaanvallen zitten. In het verleden is de dienst al vaker doelwit geweest van dergelijke aanvallen. Logius, het bedrijf achter DigiD is bekend maar de storing, maar weet nog niet wanneer de dienst weer helemaal te gebruiken is.

DigiD wordt gebruikt om in te loggen bij verschillende sites en diensten. Zo gebruik je DigiD bij overheidsdiensten of zorgorganisaties. Middels de DigiD-app of een sms kun je als extra verificatie inloggen.

Storingen en aanvallen zorgen ervoor dat diensten slecht of niet te gebruiken zijn. Gisteren lagen tal van grote diensten, waaronder ChatGPT en IKEA, eruit door een storing bij Cloudflare. In de afgelopen weken waren er ook storingen bij Amazon Web Services en bij Microsoft. Ook dit had als gevolg dat vele diensten niet te gebruiken waren voor een aantal uur.