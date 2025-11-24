Close Menu
    zondag 1 maart
    Trending
    SNS ASN Regiobank header
    Nieuws

    Storing treft klanten van ASN Bank, SNS Bank en RegioBank

    Stefan HageDoor Bijgewerkt:2 reacties1 minuut leestijd

    Ben je klant bij één van de merken van de voormalige Volksbank, ASN Bank, SNS Bank of RegioBank, dan kan je waarschijnlijk niet bankieren. Door een storing die maandagochtend begon, liggen de diensten bij de banken eruit.

    Storing bij ASN, SNS en RegioBank

    De Nederlandse banken ASN Bank, SNS Bank en RegioBank hebben last van een storing. De storing, die eerder vanmorgen begon, zorgt ervoor dat klanten geen gebruik kunnen maken van online bankieren. Ook mobiel bankieren is niet mogelijk door de storing. Klanten zouden geen hinder ondervinden met het doen van betalingen met de pinpas. Pinnen in de winkels is dus wel mogelijk.

    De oorzaak van de storing is niet bekend. Ook is onduidelijk wanneer de storing verholpen is.

    ASN Bank, SNS Bank en RegioBank vielen voorheen onder de Volksbank. De drie banken delen hun infrastructuur, waardoor alle drie de banken last hebben van de storing. De banken gaan in de toekomst door onder één naam: ASN Bank.

    Update: na lunchtijd is de storing bij de drie banken opgelost.

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    Weer-app test 2025: dit is de beste weer-app van Nederland
    Weer-app test 2025: dit is de beste weer-app van Nederland20/09/2025
    Black Friday 2025 van start bij Bol en Amazon: de beste aanbiedingen
    Black Friday 2025 van start bij Bol en Amazon: de beste aanbiedingen20/11/2025
    Black Friday header
    Black Friday 2025: heel veel besparen op smartphones en sim-only18/11/2025
    Enorme storing bij Cloudflare legt tal van diensten plat; waaronder ChatGPT
    Enorme storing bij Cloudflare legt tal van diensten plat; waaronder ChatGPT18/11/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp