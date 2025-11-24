Storing treft klanten van ASN Bank, SNS Bank en RegioBank

Ben je klant bij één van de merken van de voormalige Volksbank, ASN Bank, SNS Bank of RegioBank, dan kan je waarschijnlijk niet bankieren. Door een storing die maandagochtend begon, liggen de diensten bij de banken eruit.

Storing bij ASN, SNS en RegioBank

De Nederlandse banken ASN Bank, SNS Bank en RegioBank hebben last van een storing. De storing, die eerder vanmorgen begon, zorgt ervoor dat klanten geen gebruik kunnen maken van online bankieren. Ook mobiel bankieren is niet mogelijk door de storing. Klanten zouden geen hinder ondervinden met het doen van betalingen met de pinpas. Pinnen in de winkels is dus wel mogelijk.

De oorzaak van de storing is niet bekend. Ook is onduidelijk wanneer de storing verholpen is.

ASN Bank, SNS Bank en RegioBank vielen voorheen onder de Volksbank. De drie banken delen hun infrastructuur, waardoor alle drie de banken last hebben van de storing. De banken gaan in de toekomst door onder één naam: ASN Bank.

Update: na lunchtijd is de storing bij de drie banken opgelost.