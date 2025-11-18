Black Friday 2025: heel veel besparen op smartphones en sim-only

Black Friday is weliswaar nog niet officieel gestart, de (web-)winkels stunten al goed met aanbiedingen. De beste sim-only deals en telefoon aanbiedingen zetten we op een rij.

Black Friday 2025: korting op sim-only en meer

Wil je besparen op cadeaus voor sinterklaas of kerst, of gewoon voordeel voor jezelf, dan kan het lonen te wachten op Black Friday. Echter starten de aanbiedingen de laatste jaren steeds eerder en dus kun je nu al flink profiteren van fijne voordelen. Nog steeds kun je profiteren van een toffe aanbieding op een robotstofzuiger en meer, zoals de nieuwe Xiaomi 15T Pro, maar ook op sim-only abonnementen en telefoons kun je besparen. Die deals zetten we in dit artikel voor je op een rij.

Mobiel

Webwinkel Mobiel.nl start met interessante deals waarvan je direct kunt profiteren. Zo krijg je op de Galaxy S25 FE in combinatie met Vodafone tot 340 euro korting, maar krijg je ook kortingen en cashback bij combideals bij verschillende providers voor internet en tv. De OnePlus 13 scoor je nu voor 769 euro (net als bij Coolblue) en krijg je gratis de 50W lader. (Lees hier de OnePlus 13 review).

Er zijn ook verschillende deals voor sim-only abonnementen. Indien je abonnement binnen afzienbare tijd afloopt, kun je gewoon je eigen nummer meenemen. Denk aan 100 euro cashback bij een interessant Ben abonnement. Maar ook andere deals zijn er bij Mobiel:

Odido – Tot €200,- cashback bij Unlimited

Lebara – €100,- cashback

Simyo – Tot €100,- cashback

Youfone – Cadeau t.w.v. €80,-

Simpel – 12 maanden voor €2,50 p/m

hollandsnieuwe – Cadeau t.w.v. €80,-

Budget Mobiel – Cadeau t.w.v. €80,-

Vodafone – Cadeau t.w.v. €165,-

KPN – Cadeau t.w.v. €165,-

De Black Friday aanbiedingen bij Mobiel lopen tot en met 1 december. Alle deals vind je terug op deze pagina.

Belsimpel

Belsimpel stunt ook met verschillende toffe aanbiedingen. Elke dag krijg je hierbij nog een extra check-deal. Deze vind je terug op deze pagina.

Ook vind je op deze pagina aanbiedingen op bijvoorbeeld smartphones, maar ook op abonnementen.

Providers

Verschillende providers hebben de Black Friday-aanbiedingen voor dit jaar ook al online gezet. Via onderstaande links kom je direct op de pagina’s terecht. Veel providers geven je extra data, meer minuten, voordeeltjes per maand of nog meer.

Ben (voordeligere toestellen en veel data voor minder geld)

Simyo (tot 75 procent korting op internetbundels, combivoordeel met KPN)

Hollandsnieuwe (alle bundels voor 4,50 euro per maand)

Simpel (korting per maand)

Youfone (zowel voordeel voor thuisdiensten, als mobiel met kortingen) Update: gebruik kortingscode “AWINBLACKFRIDAY30” en krijg dertig euro terug bij een 2-jarig abonnement.

50+ Mobiel (veel meer data en drie maanden lagere maandprijzen)

Lebara (tot 12 maanden 50 procent korting)

KPN (korting en voordelen zoals gratis Dyson)

Vodafone

Odido

