Black Friday 2025: Dreame L40 Ultra AE, Xiaomi en Google TV Streamer

Black Friday 2025 staat op het punt van beginnen. Verschillende winkels hebben alvast de magazijnen gevuld, en stunten al met mooie aanbiedingen. DroidApp pikt enkele aanbiedingen eruit waar je vast mooi je voordeel mee kunt doen.

Black Friday – deel 1

Traditioneel kun je tijdens Black Friday tegen mooie voordelen aanlopen. We hebben er weer een aantal ontdekt, waar je mooi je voordeel mee kunt doen.

Dreame L40 Ultra AE

De Dreame L40 Ultra AE is een uitgebreide robotstofzuiger met een zuigkracht van 19.000 Pascal. Hierdoor is geen vloer te moeilijk voor deze stofzuiger van het bekende merk. Via de app zie je precies waar er is schoongemaakt. Niet alleen kan de robot stofzuigen, ook het dweilen gaat goed. Er is een speciale anti-klit borstel en slimme sensoren houden je spullen heel. Dweilen doet de robot met dweilpads die na het dweilen met warm water worden gereinigd, wel zo hygiënisch. Voor zijn specificaties is de robot nu erg interessant geprijsd.

Normaal 699 euro, nu 479 euro bij Coolblue

Google TV Streamer

De Chromecast is verleden tijd, je kunt nu aan de slag met de recent uitgebrachte Google TV Streamer. Deze mediaspeler laat je films en series bekijken op je favoriete platform, net als dat je gewend bent van de Chromecast. De Google TV Streamer werkt met starthome-apparaten, biedt een speaker en natuurlijk Android TV met alle apps die ervoor geschikt zijn. De beelden zie je in 4K-kwaliteit en ook het casten van je smartphone of tablet, naar de mediaspeler behoort tot de mogelijkheden. Google verkoopt de speler zelf voor 119 euro, maar tijdens Black Friday kun je nu extra voordeel halen.

Van 119 euro voor 79 euro bij MediaMarkt

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi heeft in onze uitgebreide Xiaomi 15T Pro review bewezen dat een goede smartphone, niet duur hoeft te zijn. Met Black Friday kun je flink voordeel halen op deze fijne smartphone. De telefoon biedt een erg goede accuduur met de 5500 mAh accu en bijna perfecte camera voor een veel lagere prijs. Deze camera weet zowel overdag als in de avonduren erg mooie foto’s te maken. De telefoon is onlangs uitgebracht, draait op Android 16 na de laatste update en heeft ondersteuning voor snelladen.

Van 799 euro voor 599 euro bij Belsimpel

Meer aanbiedingen

Er zijn al meer partijen en websites waar je al fijne Black Friday aanbiedingen kunt scoren. Hieronder zetten we de juiste pagina’s direct voor je op een rij. Waar ga jij voor?