Enorme storing bij Cloudflare legt tal van diensten plat; waaronder ChatGPT

Een groot aantal websites en diensten heeft last van een grote storing bij Cloudflare. De dienst, waar veel bedrijven en partijen gebruik van maken, ligt er sinds dinsdagmiddag uit. Onder andere ChatGPT, IKEA en vele andere partijen zijn daardoor onbereikbaar.

Cloudflare storing

Doet een dienst of website het niet? Grote kans dat die partij gebruik maakt van de diensten van Cloudflare. Een grote storing bij deze partij zorgt ervoor dat tal van diensten en websites eruit liggen. Vanuit de hele wereld komen berichten binnen dat de dienst platligt. Het is zover bekend de derde grote storing bij een grote gigant. Eerder was er een enorme storing bij Amazon Web Services en ook bij Microsoft zorgde onlangs voor zwart beeld bij verschillende diensten.

De storing van vandaag begon even na lunchtijd, Nederlandse tijd, bij Cloudflare. Tal van diensten liggen er hierdoor uit. Voorbeelden zijn IKEA, NLZiet, Dumpert, ChatGPT, AT5 en de Home Assistent. Het is niet bekend wat de oorzaak is van de storing, en wanneer deze is verholpen.