Close Menu
    maandag 23 februari
    Trending
    Stekker storing header
    Nieuws

    Enorme storing bij Cloudflare legt tal van diensten plat; waaronder ChatGPT

    Stefan HageDoor 1 reactie1 minuut leestijd

    Een groot aantal websites en diensten heeft last van een grote storing bij Cloudflare. De dienst, waar veel bedrijven en partijen gebruik van maken, ligt er sinds dinsdagmiddag uit. Onder andere ChatGPT, IKEA en vele andere partijen zijn daardoor onbereikbaar.

    Cloudflare storing

    Doet een dienst of website het niet? Grote kans dat die partij gebruik maakt van de diensten van Cloudflare. Een grote storing bij deze partij zorgt ervoor dat tal van diensten en websites eruit liggen. Vanuit de hele wereld komen berichten binnen dat de dienst platligt. Het is zover bekend de derde grote storing bij een grote gigant. Eerder was er een enorme storing bij Amazon Web Services en ook bij Microsoft zorgde onlangs voor zwart beeld bij verschillende diensten.

    De storing van vandaag begon even na lunchtijd, Nederlandse tijd, bij Cloudflare. Tal van diensten liggen er hierdoor uit. Voorbeelden zijn IKEA, NLZiet, Dumpert, ChatGPT, AT5 en de Home Assistent. Het is niet bekend wat de oorzaak is van de storing, en wanneer deze is verholpen.

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    Weer-app test 2025: dit is de beste weer-app van Nederland
    Weer-app test 2025: dit is de beste weer-app van Nederland20/09/2025
    Android-tip: een snellere ervaring door animaties te versnellen
    Android-tip: een snellere ervaring door animaties te versnellen13/07/2025
    Screenprotector op je smartphone tips: zo kies je de beste
    Screenprotector op je smartphone tips: zo kies je de beste05/10/2024
    OnePlus 15 review: nu al de beste smartphone van 2026?
    OnePlus 15 review: nu al de beste smartphone van 2026?13/11/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp