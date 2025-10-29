Grote storing bij Microsoft legt vele diensten plat: NS, Xbox, Vattenfall en meer

Een grote storing bij Microsoft Azure zorgt voor problemen met het gebruik van verschillende diensten. Niet alleen liggen diverse diensten van Microsoft zelf plat, ook verschillende externe partijen hebben hier last van. Dit betekent onder andere voor problemen bij Vattenfall, NS, Xbox, Minecraft en meer.

Storing bij Microsoft

Ervaar je problemen met een bepaalde dienst of website? Dan kan het zomaar zijn dat die partij gebruik maakt van de servers van Microsoft. Het bedrijf kampt sinds eind van deze woensdagmiddag met een grote storing. Dit betekent dat niet alle diensten online zijn, en dat zijn niet alleen verschillende apps en diensten van Microsoft. Daar zien we dat de storing bijvoorbeeld voor problemen zorgt bij Outlook, maar ook bij de Microsoft Store, Microsoft 365, Azure en natuurlijk Microsoft Teams.

De storing zorgt ook voor problemen bij derden die de dienst van Microsoft afnemen. Dit betekent dat je problemen kunt ondervinden met Minecraft, Xbox en Exact Online. De Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft eveneens last van de storing, waardoor de reisplanner problemen geeft, net als Vattenfall (dat bijvoorbeeld InCharge aanbiedt voor het opladen van je elektrische auto) en Netatmo. Twinfield, Staatsloterij, BMW, Transavia en ANWB zijn andere partijen die verbonden lijken aan Microsoft en dus ook niet of nauwelijks gebruikt kunnen worden.

De oorzaak bij Microsoft zou liggen bij een ‘onbedoelde configuratiewijziging’. Het team van Microsoft is bezig met het probleem op te lossen, maar het is onbekend hoe lang dit gaat duren. Opvallend is dat Amazon onlangs ook al een grote storing had, waardoor vele diensten (van derden) op zwart gingen.