De vergeten telefoon: Nokia 7610 Supernova

In ‘De vergeten telefoon’ komen de nodige toestellen voorbij. Deze week is het tijd voor de Nokia 7610 Supernova. De Supernova-reeks verscheen ruim 17 jaar geleden. Wat valt er te vertellen over deze telefoon van de Finse fabrikant?

Nokia 7610 Supernova

Het Finse Nokia kwam in 2008 met de Supernova-reeks. Een reeks dat bestond uit verschillende toestellen waarbij de focus lag op zogenaamde ‘fashion phones’. Deze moesten het hebben van design en kleurrijke accessoires. Een hele uitgebreide lijn werd het niet perse. Er kwamen vijf Supernova-toestellen op de markt, waaronder de Nokia 7610 Supernova. Die bespreken we vandaag in ‘De vergeten telefoon’, want grote kans dat jij het toestel al vergeten was.

De Nokia 7610 Supernova was een zogenaamde slider-phone, ofwel een toestel dat je open kon schuiven. Daarmee was het dus een heel ander toestel dan de in 2004 uitgebrachte Nokia 7610, die juist opviel door het bijzondere design, waarover we enkele jaren geleden schreven. De slider was lekker compact, met een formaat van 98 x 48 millimeter. Echter was het toestel zoals veel sliders wel vrij dik, 15 millimeter. Het gewicht kwam uit op zo’n 99 gram.

Nokia voorzag de telefoon van een 2,0 inch scherm, met een resolutie van 320 x 240 pixels. Daarbij was er 64MB aan opslagruimte. Hierop werden ook de foto’s die je kon maken met de 3,2 megapixel camera opgeslagen. Wel was er nog een mogelijkheid om het geheugen uit te breiden met een geheugenkaart. Opvallend was de aanwezigheid van een dubbele-LED flitser. Tevens kon je gemaakte foto’s gemakkelijk uploaden naar fotodienst Flickr. De batterijcapaciteit kwam uit op 860 mAh. Verder was er een eenvoudige muziekspeler en een FM-radio met RDS-ondersteuning.

Aan boord van de Nokia 7610 Supernova was het Series S40 platform. Er was een eenvoudige browser en ondersteuning voor Java-apps, met natuurlijk Snake. Interessant was de aanwezigheid van de Theme Colorizer. Je kon deze functie gebruiken om een kleur uit de wallpaper door te voeren in de stijl van het toestel. Verder was de Nokia uitgerust met TV-out en kon je de achterkant van het toestel veranderen met XpressOn-covers.

De telefoon van Nokia werd uitgebracht voor ongeveer 200-250 euro.

Nokia 7610 Supernova samengevat in 3 punten