De Nokia 7610 was een telefoon met een bijzonder design en een unieke feature. Het was de eerste telefoon met een ‘megapixel’-camera. We bespreken de Nokia 7610 uit 2004 in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

Nokia 7610

In 2004 bracht het Finse Nokia de Nokia 7610 uit. Het is een modelnummer welke later ook nog een keer gebruikt werd in de Supernova-reeks, maar we bespreken hier de Nokia 7610 uit 2004. Deze telefoon was bedoeld voor de modebewuste persoon, zo noemde Nokia het. Aanwezig was het Symbian S60 besturingssysteem en bood verschillende extra opties. Het was een soort van opvolger van de Nokia 6600.

Bijzonder was het design van de Nokia 7610. Het scherm was weliswaar vierkant, de rest van de telefoon was dat niet. Linksonder en rechtsonder was het toestel afgewerkt met een hoek, terwijl de andere hoeken duidelijk afgerond waren. Daarbij was ook het toetsenbord anders dan bij andere toestellen. Het leek een beetje een rommeltje. Het enige dat uitgelijnd was op het toetsenbord was de navigatietoetsen. Dat kenmerkte het design van de Nokia 7610, net als de verschillende kleurcombinaties waarin het toestel verkrijgbaar was.

De Nokia 7610 was de eerste telefoon met een megapixel camera, daarvoor waren het voornamelijk allemaal VGA-camera’s. Verwacht geen hoge resolutie beelden, want de telefoon had ‘slechts’ een 1.0 megapixel sensor aan de achterkant. Er was ook ruimte voor een RS-MMC geheugenkaart, maar dit was niet echt een gangbaar type geheugenkaart. Het was het eerste toestel met een dit type kaart.

Aanwezig waren ook verschillende toepassingen. Zo kon je aan de slag met bijvoorbeeld de Opera browser. Ook kon je een soort van dagboek bijhouden met Nokia Lifeblog en kon je foto’s direct via Bluetooth afdrukken. Dan nog even wat specificaties op een rijtje; er was een 2,1 inch beeldscherm met een resolutie van 208 x 176 pixels, een 123MHz single-core processor, 8MB interne opslagruimte, 10 minuten opslagruimte voor filmpjes en een 900 mAh accu. De telefoon bood alleen ondersteuning voor GPRS. Het toestel ging over de toonbank voor een bedrag van 500 euro.



Nokia 7610 samengevat in 3 punten: