ING brengt update uit voor Bankieren-app: afronden, budget en avatar

Met een nieuwe update voor de ING app krijgen gebruikers toegang tot nieuwe functies en mogelijkheden. De oranjegekleurde bank spreekt over een AppDate en brengt onder andere Rond af en Beleg, een maandelijks budget en avatar.

ING app krijgt avatars

Een nieuwe ING app-update kan gedownload worden uit de Google Play Store. ING spreekt over een AppDate, waarbij de nieuwe update ervoor moet zorgen dat je nog slimmer met je geld omgaat. De nieuwe update brengt verschillende nieuwe features. Eén daarvan is Rond af en Beleg, wat een variant is op Rond af en Spaar, dat eerder werd geïntroduceerd. Indien ingeschakeld worden uitgaven afgerond, waarbij het verschil in bedrag in een belegging wordt gestopt. Bij Rond af en Spaar, wordt het bedrag op een eigen spaarrekening gezet, waarmee je relatief eenvoudig kan ‘sparen’ voor een extraatje.

De ING app krijgt ook beter inzicht in beleggingen, zoals sectoren, regio’s, valuta, assetklassen; en dit kun je bekijken per portefeuille of per fonds. De ontwikkelaars hebben verder gewerkt aan een Pensioen-tool die je je toekomst laat plannen met beleggingen. Verder biedt de app een functie die je precies inzicht geeft in hoeveel je maandelijks uitgeeft, welke kosten iedere maand terugkeren en wat er overblijft. Een andere nieuwe functie is dat je sneller en beter antwoord krijgt middels de zoekfunctie die uitgebreid wordt met AI.

Tot slot kun je op je profielpagina (onder ‘Service’) nu kiezen om een avatar in te stellen. Dit kan een eigen gemaakte foto zijn, of eentje uit de galerij van ING zelf, waarin je veel keuze hebt.

De update kan gedownload worden uit de Google Play Store.