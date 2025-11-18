    maandag 1 juni
    ING brengt update uit voor Bankieren-app: afronden, budget en avatar

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Met een nieuwe update voor de ING app krijgen gebruikers toegang tot nieuwe functies en mogelijkheden. De oranjegekleurde bank spreekt over een AppDate en brengt onder andere Rond af en Beleg, een maandelijks budget en avatar.

    ING app krijgt avatars

    Een nieuwe ING app-update kan gedownload worden uit de Google Play Store. ING spreekt over een AppDate, waarbij de nieuwe update ervoor moet zorgen dat je nog slimmer met je geld omgaat. De nieuwe update brengt verschillende nieuwe features. Eén daarvan is Rond af en Beleg, wat een variant is op Rond af en Spaar, dat eerder werd geïntroduceerd. Indien ingeschakeld worden uitgaven afgerond, waarbij het verschil in bedrag in een belegging wordt gestopt. Bij Rond af en Spaar, wordt het bedrag op een eigen spaarrekening gezet, waarmee je relatief eenvoudig kan ‘sparen’ voor een extraatje.

    De ING app krijgt ook beter inzicht in beleggingen, zoals sectoren, regio’s, valuta, assetklassen; en dit kun je bekijken per portefeuille of per fonds. De ontwikkelaars hebben verder gewerkt aan een Pensioen-tool die je je toekomst laat plannen met beleggingen. Verder biedt de app een functie die je precies inzicht geeft in hoeveel je maandelijks uitgeeft, welke kosten iedere maand terugkeren en wat er overblijft. Een andere nieuwe functie is dat je sneller en beter antwoord krijgt middels de zoekfunctie die uitgebreid wordt met AI.

    ING app avatar

    Tot slot kun je op je profielpagina (onder ‘Service’) nu kiezen om een avatar in te stellen. Dit kan een eigen gemaakte foto zijn, of eentje uit de galerij van ING zelf, waarin je veel keuze hebt.

    De update kan gedownload worden uit de Google Play Store, via onderstaande button.

    ING Bankieren
    ING Bankieren
    Ontwikkelaar: ING Bank N.V.
    Prijs: Gratis

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    ING app update beschikbaar met nieuwe functie 'Spaarslot' 14/08/2025
    ING gaat Bankieren-app hernoemen 05/08/2025
    Android in oktober 2025: de beste apps en het belangrijkste nieuws 01/11/2025
    BUUT: nieuwe bank-app voor jongeren van makers Tikkie 03/09/2025

