BUUT: nieuwe bank-app voor jongeren van makers Tikkie

Het team achter Tikkie, dat weer onderdeel is van ABN Amro, heeft een nieuwe neobank op de markt gebracht. Het is de bank BUUT en is bedoeld voor jongeren, om grip te krijgen op hun geld met handige potjes. Ook helpt de app met tips en is het verder een volwaardige bank, voor de nieuwe generatie.

Bank BUUT

Een nieuwe bank, die je moet helpen ‘een potje’ van je geld te maken, dat is kort samengevat de nieuwe bank BUUT. De applicatie is speciaal ontworpen voor tieners en hun ouders. De app, welke gemaakt is door de makers van Tikkie en onderdeel is van ABN Amro, wil op deze manier je helpen met grip op je geld te krijgen, die bij je past. Het idee erachter is eenvoudig; het geld verdeel je over handige potjes. Dit kan bijvoorbeeld een potje voor kleding zijn, maar ook zakgeld en snacks, zoals dat frikandelbroodje.

Wanneer je met de BUUT-pas betaalt, kies je zelf uit welk potje het bedrag wordt afgeschreven. Op deze manier maakt dat budgetteren een stuk makkelijker en concreet. Mede omdat als het potje leeg is, je niet meer kunt betalen uit dat potje. Handig is dat je direct vanuit een potje een Tikkie kunt sturen, zodat het geld direct in het juiste potje terecht komt.

Wil je sparen voor iets groters, dan kun je naast betaalpotjes ook spaarpotjes maken. Bijvoorbeeld voor een nieuwe smartphone of een game. De makers beloven een rente van 3,0 procent bij bedragen tot 1500 euro, en 1,5 procent erboven.

De BUUT app heeft ook de focus op de jongeren; met een speelse indeling, volledig visueel en een persoonlijke nieuwsfeed met bijvoorbeeld financiële tips en tricks van experts, leeftijdsgenoten en opvoedkundigen. Wanneer je klant wordt van BUUT krijg je een eigen IBAN-rekeningnummer en een betaalpas. Omdat de bank onderdeel is van ABN Amro ben je zeker van de Nederlandse Depositogarantie. Ouders kunnen de potjes van het kind in de gaten houden door de BUUT app te downloaden en zo het kind toe te voegen. BUUT is gratis.