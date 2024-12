Tikkie jaaroverzicht 2024: interessante statistieken over betaalverzoeken

ABN Amro, de eigenaar van betaal-app Tikkie, heeft nieuwe cijfers gedeeld over het gebruik van de dienst in 2024. We hebben voor een recordaantal aan betaalverzoeken gestuurd in het afgelopen jaar.

Tikkies enorm populair in 2024

In het afgelopen jaar was het versturen van een Tikkie nog altijd erg populair. Vorig jaar verstuurden we in totaal 157 miljoen betaalverzoeken via Tikkie, zo meldt ABN Amro via de nieuwe cijfers. In totaal hebben we 7,4 miljard euro verrekend in 2024.

Deze cijfers laten een stijging van 8 procent zien qua bedrag. Vorig jaar was het een bedrag van 6,6 miljard euro. In totaal, sinds de start van Tikkie in het jaar 2016, komt het aantal Tikkies dat is betaald uit op een bedrag van 32,6 miljard euro.

Tikkie heeft dit jaar de mijlpaal van 10 miljoen gebruikers behaald. De drukste dag van het jaar met Tikkies was vrijdag 24 mei. Op die dag werden 648.000 Tikkies betaald, wat neerkomt op 7,5 betaalverzoeken per seconde. Op 14 juni werden veel Tikkies verstuurd vanwege EK poules. Op Koningsdag zag de betaal-app veel verzoeken voorbij komen voor wc-bezoek, eten en bier.

Volgens de cijfers sturen we in Nederland vooral Tikkies om eten, boodschappen en lunch te verrekenen. Ook voor het delen van kosten voor streamingdiensten wordt er veel gedeeld, net als voor de sport padel. Volgens ABN Amro zijn er ook behoorlijk veel Tikkies verstuurd van minder dan 1 euro. 89 procent van de verzoeken is dit jaar binnen één dag betaald, 64 procent al binnen een uur, 38 procent binnen vijf minuten, 22 procent binnen één minuut. De gemiddelde waarde van een Tikkie komt uit op 47,28 euro.