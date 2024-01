Tikkie weet in 2023 opnieuw flinke records te breken

Het jaaroverzicht over het jaar 2023 is uitgebracht over betaaldienst Tikkie. ABN Amro, de maker van de app deelt de statistieken over het afgelopen jaar. Zo komen te weten dat we voor een bedrag van 6,6 miljard euro aan Tikkies hebben verrekend.

Tikkie ook in 2023 mateloos populair

We maken in Nederland nog ontzettend vaak gebruik van betaaldienst Tikkie. Dit is de bekende betaal-app van ABN Amro, die ook door klanten van andere banken gebruikt kan worden. Waar het record vorig jaar stond op 5,5 miljoen euro verrekende Tikkies, is dat in 2023 een bedrag van 6,6 miljard euro. In totaal is er sinds de start van Tikkie, zeven jaar geleden, voor een bedrag van 25,2 miljard euro verrekend op Tikkie. Dit jaar was de drukste dag 24 november. Die dag was het Black Friday, waar volgens de bank veel Nederlanders op koopjesjacht gingen. Er werden die dag 596.000 Tikkies betaald.

Dit jaar zijn er 150 miljoen Tikkies in totaal betaald. Deze cijfers zijn van voor de feestdagen. Opvallend zijn de piekmomenten aan het einde van de maand bij salarisbetalingen en op warme zomerdagen, zoals in juni, wanneer mensen genieten van terrasjes en strandactiviteiten. Bovendien zijn nieuwe functies zoals Groepie, voor het gezamenlijk bijhouden van uitgaven, en Tikkie Deals, voor cashback-aanbiedingen, enorm gegroeid.

De zakelijke markt heeft ook een sterke groei doorgemaakt, met een opmerkelijk snelle terugbetaling van zakelijke Tikkies – 82% binnen één dag en 59% zelfs binnen een uur. Tikkie blijft zich richten op nieuwe ontwikkelingen, zoals het uitkeren van statiegeld via de app.

Een hoogtepunt van 2023 was de introductie van statiegeldteruggave via Tikkie in samenwerking met Jumbo Eerbeek. Dit initiatief breidde zich uit naar verschillende inleverpunten zoals treinstations, scholen en binnenkort pretparken, waarbij al meer dan 2,1 miljoen statiegeldverpakkingen zijn ingezameld en uitbetaald via Tikkie.