Tikkie ongekend populair in 2022: interessante statistieken

ABN Amro, de bedenker van Tikkie, heeft cijfers gedeeld over het gebruik van de dienst in 2022. Een nieuw jaarrecord is gebroken, met een record van 5,5 miljard euro dat betaald is via Tikkie. De waarde van een gemiddeld Tikkie is ook omhoog gegaan.

Tikkie ongekend populair in 2022

In het jaar 2022 hebben we weer massaal betaalverzoeken uitgestuurd via Tikkie. Er werd een nieuw record gevestigd van het aantal euro dat betaald werd met de dienst. Dat totaal kwam uit op 5,5 miljard euro in het afgelopen jaar. In totaal zijn er 130 miljoen Tikkies verstuurd vorig jaar. Sinds de start van de app, ruim zes jaar geleden, is er in totaal 16,8 miljard euro betaald via de betaaldienst van ABN Amro.

Een Tikkie is een betaalverzoek dat je iemand stuurt. In het afgelopen jaar steeg de waarde van een gemiddeld Tikkie naar €41,84. Dat is circa drie euro meer dan vorig jaar, zo laat het bedrijf weten. De drukste dag met betaalverzoeken was op 25 november, waarop bijna 530.000 Tikies zijn betaald. Wat was er bijzonder op deze dag? Niet alleen werd die dag bij veel mensen het salaris gestort, het was ook de de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Ecuador. Extra veel Tikkies werden uitgestuurd met omschrijvingen zoals voetbal, WK en bier. Op een gemiddelde dag worden er circa 350.000 Tikkies betaald.

De meeste Tikkies worden binnen één dag betaald (in 89 procent van de gevallen). 63 procent van de Tikkies wordt binnen een uur betaald en 36 procent hiervan zelfs binnen 5 minuten. Tikkie werd voornamelijk gebruikt voor het delen van de kosten voor eten, de lunch of voor de boodschappen. Er werd in 2022 ook 4,2 miljoen euro overgemaakt via de app naar Giro 555. Volgens de bank kunnen we in 2023 nieuwe impactvolle acties verwachten. Sinds 2022 kunnen we ook een Groepie maken via Tikkie, hiermee wordt het delen van uitgaven wel heel erg makkelijk gemaakt.