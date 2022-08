Tikkie voegt ‘Groepie’-functie toe om betaalverzoeken met groepen te delen

Een handige, nieuwe functie is toegevoegd aan de app van Tikkie. ABN Amro, de maker van de applicatie, voegt de optie ‘Groepie’ toe. Hiermee kun je met meerdere mensen uitgaven bijhouden en zo de kosten eerlijk verdelen.

Tikkie met Groepie

De Tikkie app van de bank ABN Amro is uitgebreid met een handige functie. Met de nieuwe optie genaamd ‘Groepie’ kun je snel en gemakkelijk kosten met anderen delen. Met Groepie kunnen de uitgaven van een hele groep bijgehouden worden. Handig na bijvoorbeeld een avondje met vrienden in de kroeg, een teamuitje of een (groot) feest. Rogier Brinker van Tikkie zegt het volgende over Groepie;

“Tikkie wordt vaak gebruikt om de kosten te verrekenen die een persoon voorschiet. Met Groepie is het nu ook mogelijk om gezamenlijk kosten bij te houden en te verrekenen: een superhandige functionaliteit waaraan veel gebruikers behoefte hadden.”

Alle groepsuitgaven kunnen in de Tikkie app bekeken worden. Niet alleen op korte, maar ook op de lange termijn kan dit een hele handige toevoeging zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld kosten in een studentenhuis gemakkelijk gedeeld worden en zie je precies wat er allemaal is aangeschaft. Aan het eind van de rit kunnen de kosten eerlijk met elkaar gedeeld worden.

De update voor de Tikkie app staat vanaf nu klaar in de Google Play Store.