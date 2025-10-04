Android in september 2025: de beste apps en het belangrijkste nieuws

De maand oktober is begonnen. Tijd om de maand september nog eens door te nemen. Wat heeft de 9e maand allemaal gebracht en wat zijn de beste apps?

Android in september

We hebben weer het nodige nieuws gebracht in september. Met als belangrijkste punt: onze uitgebreide weer-app test 2025. Tien apps hebben we maandenlang getest in de zoektocht naar de meest accurate weer-app van Nederland. Het leverde weer een schitterend resultaat op. Maar er was meer te melden in de negende maand van het jaar.

In september reisde DroidApp af naar München om aanwezig te zijn bij de aankondiging van de Xiaomi 15T-serie, waarvan we ook onze 15T Pro preview deelde. Dat was niet het enige dat aangekondigd werd, want we zagen ook HyperOS 3 en verschillende nieuwe accessoires. Opvallend is dat een dag later voor China de Xiaomi 17-serie al is gepresenteerd. TomTom lanceerde haar nieuwe rij-assistent Tom, Samsung de Galaxy S25 FE, Sony de Xperia 10 VII. Huawei toonde de Watch GT 6-horloges, Nothing de Ear (3) earbuds. Daarbij toonde het merk de nieuwe Nothing OS 4.0 skin. Motorola liet een reeks nieuwe toestellen zien, zoals de Edge 60 Neo.

Flitsmeister verandert de voorwaarden bij Pro-gebruikers. Vanaf nu is het enkel nog mogelijk om het Flitsmeister Pro-abonnement op één toestel te gebruiken. Verder kregen we aan het eind van de maand het design van de OnePlus 15 te zien.

Reviews

In september verschenen de volgende reviews op DroidApp:

Vergeten

Onze wekelijkse rubriek met vergeten pareltjes; bekende en minder bekende smartphones en ‘oudere’ telefoons verschijnt iedere zondag. In september kwamen deze edities online;

Beste apps

De beste apps die we hebben behandeld, hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Androidify

Eindelijk, Androidify is terug. De app stierf enkele jaren geleden een stille dood. Nu is het moment dat de applicatie terug is, en nog slimmer dan ervoor. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van AI. Je kunt een foto inladen van jezelf (of iemand anders), waarna deze in Androidify omgezet wordt in een eigen Android-karakter. Wil je geen foto uploaden, dan kun je ook werken met prompts, ofwel opdrachten, waarna Androidify aan de slag gaat.

Google Maps

Voor velen is Google Maps een onmisbare applicatie in het dagelijks leven. Dat is hier op de redactie niet anders. Met een nieuwe update voor de Android-apps wordt de kaarten-app weer een stukje beter. Het gaat om een subtiele update die verschillende Material 3 Expressive verbeteringen brengt. Dit zien we onder andere terug in de details bij een locatie.

Spotify

Ben je gratis gebruiker van Spotify, dan zul je de nieuwe wijzigingen van de Zweedse muziekdienst wel waarderen. Vanaf nu hoef je niet meer het te doen met de nummers die de dienst zelf voorschotelt, maar kun je zelf nummers uit een afspeellijst kiezen. Wel blijven andere beperkingen, zoals de aanwezigheid van advertenties, aanwezig in Spotify.

Telegram

Chatten kan met een hoop verschillende applicaties; gewoon via Google Berichten, Messenger en natuurlijk WhatsApp. Een grote groep gebruikers maakt gebruik van Telegram. Die berichten-app werd afgelopen maand bijgewerkt met de september-update. Hierin zaten verschillende verbeteringen, zoals een nieuw profielscherm en een nieuwe mini-app voor stickers. Via de mini-app kun je tevens stickers en emoji’s maken.

Google Chrome

Een andere veelgebruikte app werd eveneens voorzien van Material 3 Expressive. Het is Google Chrome, dat het nieuwe design aangeboden kreeg. De applicatie oogt hiermee wat moderner, wat we onder andere terugzien op het startscherm en in het venster met tabbladen. Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe pictogrammen en afgeronde hoeken.

