    woensdag 17 september
    Spotify maakt app beter voor gratis gebruikers

    Stefan Hage

    Een fijne verbetering voor de gratis gebruikers van Spotify. Eindelijk is het mogelijk om zelf een nummer uit een afspeellijst te kiezen. Dat was tot op heden niet mogelijk, en moest je het doen met de keuzes van de muziekdienst zelf.

    Gratis versie van Spotify uitgebreid

    De gratis versie van Spotify is uitgebreid met een hele welkome verbetering. Vanaf nu kunnen gebruikers zelf kiezen welke muziek zij willen afspelen. Dit kon al op de desktop-versie, maar in de mobiele apps moest je het doen met de keuzes van Spotify zelf. Je kon alleen kiezen uit welke afspeellijst de muziek moest komen. Spotify plaatste de muziek in een shuffle en hoorde je af en toe advertenties. Dit was bedoeld om gebruikers over te laten stappen op het betaalde Premium-abonnement.

    Spotify app

    Onbekend is waarom Spotify deze wijziging nu heeft doorgevoerd. Het is in ieder geval een welkome aanvulling voor degenen met een gratis abonnement bij de Zweedse muziekdienst. Andere beperkingen waar gratis gebruikers mee te maken hebben, blijven van kracht. Dit betekent dat er advertenties te horen zijn tussen de nummers. Daarbij kun je een beperkt aantal keren een nummer overslaan en is de streamingkwaliteit lager dan bij het betaalde abonnement.

