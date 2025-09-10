Spotify laat je nog meer van muziek genieten en komt met ‘Lossless Audio’

Gebruikers van muziekdienst Spotify kunnen nog meer genieten van hun muziek. Spotify heeft namelijk de ondersteuning voor ‘Lossless Audio’ toegevoegd, en hierdoor gaat de geluidskwaliteit een stuk omhoog. Premium-gebruikers hoeven niet bij te betalen voor de functie.

Spotify met Lossless Audio

De van oorsprong Zweedse muziekdienst Spotify heeft goed nieuws voor gebruikers van de dienst. Vanaf nu wordt begonnen met de uitrol van Lossless Audio. Met Lossless streamen gaat de geluidskwaliteit een stuk omhoog. Er wordt gewerkt met het FLAC-bestandsformaat en er is ondersteuning tot 24-bit en 44,1kHz. Wanneer de functie beschikbaar is, kan je deze instellen bij de instellingen van Spotify, waarbij je dan ‘Lossless’ kunt kiezen. Op ieder apparaat dien je dit in te schakelen. Volgens Spotify moet deze optie zorgen voor een nieuwe, rijkere luisterervaring.

Doordat de bestanden groter zijn dan ‘normale’ nummers, kan er wat vertraging optreden bij het starten van een nummer. Ook kan het zijn dat het minder goed werkt in combinatie met een Bluetooth-apparaat. Dit omdat Bluetooth niet voldoende bandbreedte biedt om om te gaan met Lossless audio. De feature komt zonder extra kosten beschikbaar voor Premium-gebruikers van Spotify, maar de uitrol gebeurt gefaseerd en neemt enkele weken in beslag.

Je kunt Lossless in Spotify gebruiken in de mobiele apps voor smartphone en tablet, de desktop en bij verschillende Spotify Connect-apparaten. Ondersteuning voor Sonos en Amazon volgen in de komende maand, maar heb je nu een product van Sony, Bose, Samsung of Sennheiser, dan kun je al direct gebruiken met Lossless audio.