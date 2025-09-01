Spotify introduceert nieuwe chatfunctie: dit kun je ermee

Muziekdienst Spotify introduceert een nieuwe belangrijke functie. Met de nieuwe chatfunctie moeten gebruikers elkaar muziek sturen. Niet alleen het sturen van muziek is mogelijk, ook chatten kan voortaan gewoon via de Spotify app.

Spotify met chatfunctie

In steeds meer applicaties kun je chatten met je vrienden. Natuurlijk via apps als Facebook, WhatsApp en Telegram, maar denk ook aan apps die eigenlijk ‘ergens anders’ voor bedoeld waren, zoals Instagram. Spotify volgt nu ook dit pad, en rolt vanaf volgende week haar eigen chatfunctie uit. De berichtenservice moet beschikbaar komen in de mobiele apps van de muziekdienst. Zowel voor gratis- als Premium-gebruikers zal de dienst beschikbaar komen, zo laat de Zweedse dienst weten.

Er kan niet zomaar met iedereen gechat worden via Spotify. Enkel wanneer je samen een afspeellijst hebt gemaakt, of wanneer je elkaar volgt kan je elkaar berichten sturen. De verzender dient dan eerst nog een berichtverzoek te sturen naar de ontvanger. Als deze door de ontvanger geaccepteerd wordt, kan begonnen worden met het sturen van berichten. Via de chatfunctie kun je elkaar content sturen vanuit de streamingdienst. Zo kun je muziek delen, maar ook audioboeken of een podcast. Ook kun je zelf een bericht sturen. Het gaat enkel om één-op-ééngesprekken. Groepschats zijn vooralsnog niet mogelijk. Het is ook niet bekend of dit in de pijplijn zit.

De functie wordt vanaf komende week uitgerold, en zal ook in Nederland beschikbaar komen.