Close Menu
    maandag 1 september
    Trending
    Spotify chat header
    Nieuws

    Spotify introduceert nieuwe chatfunctie: dit kun je ermee

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Muziekdienst Spotify introduceert een nieuwe belangrijke functie. Met de nieuwe chatfunctie moeten gebruikers elkaar muziek sturen. Niet alleen het sturen van muziek is mogelijk, ook chatten kan voortaan gewoon via de Spotify app.

    Spotify met chatfunctie

    In steeds meer applicaties kun je chatten met je vrienden. Natuurlijk via apps als Facebook, WhatsApp en Telegram, maar denk ook aan apps die eigenlijk ‘ergens anders’ voor bedoeld waren, zoals Instagram. Spotify volgt nu ook dit pad, en rolt vanaf volgende week haar eigen chatfunctie uit. De berichtenservice moet beschikbaar komen in de mobiele apps van de muziekdienst. Zowel voor gratis- als Premium-gebruikers zal de dienst beschikbaar komen, zo laat de Zweedse dienst weten.

    Spotify chatfunctie

    Er kan niet zomaar met iedereen gechat worden via Spotify. Enkel wanneer je samen een afspeellijst hebt gemaakt, of wanneer je elkaar volgt kan je elkaar berichten sturen. De verzender dient dan eerst nog een berichtverzoek te sturen naar de ontvanger. Als deze door de ontvanger geaccepteerd wordt, kan begonnen worden met het sturen van berichten. Via de chatfunctie kun je elkaar content sturen vanuit de streamingdienst. Zo kun je muziek delen, maar ook audioboeken of een podcast. Ook kun je zelf een bericht sturen. Het gaat enkel om één-op-ééngesprekken. Groepschats zijn vooralsnog niet mogelijk. Het is ook niet bekend of dit in de pijplijn zit.

    De functie wordt vanaf komende week uitgerold, en zal ook in Nederland beschikbaar komen.

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Spotify header
    Spotify komt met nieuwe Mixing Tool voor een persoonlijke luisterervaring20/08/2025
    Spotify auto header
    Spotify op Android Auto ondersteunt nu Jams10/07/2025
    Spotify komt met grote update: nieuwe functies, betere bediening
    Spotify komt met grote update: nieuwe functies, betere bediening09/05/2025
    Spotify komt met drastische prijsverhoging voor abonnementen
    Spotify komt met drastische prijsverhoging voor abonnementen01/04/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp