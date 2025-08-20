Spotify komt met nieuwe Mixing Tool voor een persoonlijke luisterervaring

Spotify heeft een nieuwe functie klaargezet voor gebruikers van de muziekdienst. Je kunt vanaf nu met de nieuwe Mixing Tool aan de slag gaan. Hiermee kun je overgangen helemaal personaliseren en zelf vormgeven.

Spotify Mixing Tool

Een nieuwe functie in de app van Spotify is beschikbaar; Mixing Tool. Met deze tool kun je de overgangen tussen nummers in een afspeellijst aanpassen. Op die manier belooft Spotify dat je de luisterervaring zelf kunt vormgeven. De functie, die momenteel eerst nog in bèta zit, maakt je het maken van een unieke afspeellijst gemakkelijker. Je kunt kiezen voor een snelle, automatische mix of zelf aan de slag gaan met zaken als het volume, EQ en geluidseffecten.

Wil je aan de slag met de Spotify Mixing Tool, dan kun je onderstaande stappen volgen;