Spotify komt met nieuwe Mixing Tool voor een persoonlijke luisterervaring

Spotify heeft een nieuwe functie klaargezet voor gebruikers van de muziekdienst. Je kunt vanaf nu met de nieuwe Mixing Tool aan de slag gaan. Hiermee kun je overgangen helemaal personaliseren en zelf vormgeven.
Spotify Mixing Tool
Een nieuwe functie in de app van Spotify is beschikbaar; Mixing Tool. Met deze tool kun je de overgangen tussen nummers in een afspeellijst aanpassen. Op die manier belooft Spotify dat je de luisterervaring zelf kunt vormgeven. De functie, die momenteel eerst nog in bèta zit, maakt je het maken van een unieke afspeellijst gemakkelijker. Je kunt kiezen voor een snelle, automatische mix of zelf aan de slag gaan met zaken als het volume, EQ en geluidseffecten.
Wil je aan de slag met de Spotify Mixing Tool, dan kun je onderstaande stappen volgen;
- Open een bestaande playlist of maak een nieuwe aan.
- Selecteer ‘Mix’ in de toolbar en zie hoe je playlist tot leven komt.
- Begin met ‘Automatisch’ voor een snelle overgang, of pas je mix aan met overgangen die perfect bij jouw stijl passen.
- Kies een preset zoals ‘Fade’ of ‘Rise’ om eenvoudig verschillende overgangsstijlen toe te passen.
- Experimenteer met specifieke instellingen voor volume, EQ en effecten. Gebruik de golfvorm en beatgegevens om de perfecte plek voor je overgang te vinden.
- Druk op ‘Opslaan’, luister naar je creatie en deel hem met vrienden. Je kunt zelfs samenwerken aan een gemixte playlist met andere Premium-gebruikers.
- Je kunt de mix op elk moment aan- en uitzetten met de ‘Mix’-knop.