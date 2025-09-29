Flitsmeister Pro gaat op de schop: mag op maximaal 1 apparaat

Flitsmeister maakt zich steeds minder geliefd, en nieuwe wijzigingen voor Flitsmeister Pro gaan dit niet beter maken. Gebruikers kunnen het betaalde abonnement nog maar op één apparaat gebruiken. Het bedrijf legt de regels rondom het delen van je account aan banden.

Flitsmeister Pro: op 1 toestel

Het delen van een account gebeurt bij veel diensten; denk aan Netflix, Videoland of Spotify. De Nederlandse app Flitsmeister is ook klaar met het delen van accounts, en gaat dit aan banden leggen. Vanaf 1 oktober is het voor gebruikers niet langer meer interessant om hun Flitsmeister Pro abonnement te delen. De voorwaarden voor het gebruik van het betaalde abonnement gaan aan banden. Degenen met een Flitsmeister Pro-abonnement krijgen een mail hiervan, met informatie over de wijziging.

Vanaf woensdag 1 oktober is het enkel nog mogelijk om een Flitsmeister-account slechts op één apparaat tegelijkertijd te gebruiken. Alle sessies die op meerdere telefoons tegelijk draaien, worden uitgelogd, zo meldt het bedrijf. Volgens Flitsmeister zorgt het delen van een account voor problemen op diverse onderdelen. Het bedrijf wil juist dat de kwaliteit optimaal blijft, en de best mogelijke ervaring bieden. Of dat de echte reden is, is nog de vraag. Het ligt meer voor de hand dat Flitsmeister hiermee geld misloopt en dat willen ze natuurlijk niet.

Opvallend is dat wanneer je Flitsmeister Pro op meerdere apparaten wilt gebruiken, je een extra abonnement moet afsluiten. Voor een bedrag van 3 euro per maand, mag je de dienst op meer toestellen gebruiken. Eerder plaatste het bedrijf veel belangrijke functies al achter een betaalmuur. Een grote groep gebruikers keerde Flitsmeister toen de rug toe, en gingen op zoek naar alternatieven, zoals Waze. Het is onbekend hoeveel gebruikers Flitsmeister hiermee is kwijtgeraakt.