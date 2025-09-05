Telegram rolt september-update uit: nieuw profielscherm en meer

Een nieuwe update wordt verspreid voor chat-app Telegram. Er is een nieuwe mini-app voor stickers, nieuwe profielschermen en voortaan vind je direct muziek terug bij een profiel. Maar de september-update brengt meer.

Nieuwe update voor Telegram

Chat-app Telegram wordt geüpdatet en die nieuwe versie brengt verschillende nieuwe features. Nieuw is bijvoorbeeld het profielscherm dat een update krijgt. De update die eerder al voor Apple iOS werd uitgerold, is er nu voor Android, en dat betekent dat je nieuwe animaties te zien krijgt bij het profielscherm. Verder wordt er een afspeellijst gemaakt op je profiel, met geluidsbestanden die zijn gedeeld. Je kunt met de september-update ook instellen welk profieltabblad een ander te zien krijgt.

Een andere nieuwe toevoeging zien we in de vorm van een mini-app voor stickers. Je kunt zelf stickers maken en beheren via de Stickers-bot, en nu kun je via de mini-app stickers en emoji maken. Hierbij kun je je bundels beheren en gedetailleerde statistieken bekijken.

Voor de gebruikers die werken met cadeaus, kun je nu dynamische schatachtergronden gebruiken, gebaseerd op Telegram-cadeaus, en je kan sterren versturen om cadeaus van andere personen te upgraden. Dit zijn functies voor Premium-gebruikers.

