Close Menu
    vrijdag 5 september
    Trending
    Telegram 9.0 header
    Nieuws

    Telegram rolt september-update uit: nieuw profielscherm en meer

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Een nieuwe update wordt verspreid voor chat-app Telegram. Er is een nieuwe mini-app voor stickers, nieuwe profielschermen en voortaan vind je direct muziek terug bij een profiel. Maar de september-update brengt meer.

    Nieuwe update voor Telegram

    Chat-app Telegram wordt geüpdatet en die nieuwe versie brengt verschillende nieuwe features. Nieuw is bijvoorbeeld het profielscherm dat een update krijgt. De update die eerder al voor Apple iOS werd uitgerold, is er nu voor Android, en dat betekent dat je nieuwe animaties te zien krijgt bij het profielscherm. Verder wordt er een afspeellijst gemaakt op je profiel, met geluidsbestanden die zijn gedeeld. Je kunt met de september-update ook instellen welk profieltabblad een ander te zien krijgt.

    Een andere nieuwe toevoeging zien we in de vorm van een mini-app voor stickers. Je kunt zelf stickers maken en beheren via de Stickers-bot, en nu kun je via de mini-app stickers en emoji maken. Hierbij kun je je bundels beheren en gedetailleerde statistieken bekijken.

    Voor de gebruikers die werken met cadeaus, kun je nu dynamische schatachtergronden gebruiken, gebaseerd op Telegram-cadeaus, en je kan sterren versturen om cadeaus van andere personen te upgraden. Dit zijn functies voor Premium-gebruikers.

    Volg DroidApp op Telegram

    Telegram
    Telegram
    Download QR-Code
    Telegram
    Ontwikkelaar: Telegram FZ-LLC
    Prijs: Gratis

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Telegram premium header
    Telegram rolt augustus-update uit: meer overzicht en persoonlijker19/08/2025
    Telegram map header
    Telegram komt met grote juni-update: veel handige functies05/06/2025
    WhatsApp videobellen
    WhatsApp werkt aan nieuwe ‘voicemail-functie’ voor oproepen25/08/2025
    WhatsApp en AI: wat klopt er van het bericht over chatprivacy?
    WhatsApp en AI: wat klopt er van het bericht over chatprivacy?07/08/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp