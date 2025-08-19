Telegram rolt augustus-update uit: meer overzicht en persoonlijker

Telegram is voor vele gebruikers een geliefde chat-app. Met de nieuwe augustus-update worden nieuwe functies toegevoegd. Deze moeten zorgen voor meer overzicht en het persoonlijker maken van de app. Zo zijn er verbeteringen voor verhalen, de zoekfunctie en meer.

Telegram: augustus-update

Als Telegram een update uitrolt, is dat meestal een update vol nieuwe functies en mogelijkheden. Dat is dan ook vandaag het geval. De nieuwe augustus-update van Telegram brengt verschillende handige verbeteringen naar de berichtendienst. Alles samen moet het geheel persoonlijker en overzichtelijker maken, zo beloven de makers van de app.

Zoekfunctie

Eén van de opvallendste toevoegingen is de zoekfunctie voor openbare berichten. Via het nieuwe tabblad Berichten kun je resultaten bekijken uit openbare kanalen, zodat je sneller specifieke informatie terugvindt. Deze functie is voorlopig alleen beschikbaar voor Telegram Premium-gebruikers.

Verhalen

Ook verhalen krijgen meer structuur. Je kunt nu meerdere verhalen bundelen in albums. Zo maak je verzamelingen van je vakantiefoto’s, huisdiermomenten of favoriete memes. Bedrijven en makers kunnen albums gebruiken om producten te tonen of content te groeperen, bijvoorbeeld in de vorm van afspeellijsten. Het toevoegen van een album gaat eenvoudig via het Verhalen-tabblad.

Voor cadeaus introduceert Telegram de mogelijkheid om ze te ordenen in collecties. Je kunt je cadeaus groeperen op thema of zeldzaamheid, en dankzij filters blijft het overzichtelijk. Hetzelfde cadeau kan in meerdere collecties tegelijk voorkomen, waardoor je veel vrijheid hebt bij het samenstellen. Ook dit is een Premium-functie.

Niveau en cadeau

Met deze update krijgen profielen bovendien een niveau-badge, gebaseerd op het aantal transacties met Telegram-sterren. Door cadeaus te geven, betaalde berichten te sturen of voorgestelde berichten te ondersteunen, stijgt je niveau. Omgekeerd kan dit zakken als je aankopen laat terugbetalen of cadeaus omzet. Dit geeft kanaaleigenaren een betere indruk van je betrouwbaarheid.

Omdat cadeaus vaak snel uitverkocht raken, werkt Telegram aan premium cadeaus die alleen beschikbaar zijn voor Premium-gebruikers. Daarbij geldt een limiet per persoon, zodat meer mensen kans maken om direct bij de lancering iets te bemachtigen.

Tot slot is er goed nieuws voor ontwikkelaars. Via de nieuwe @BotFather mini-app kun je bots eenvoudiger beheren. Instellingen, iconen en beschrijvingen aanpassen gaat nu vanuit één overzicht. Daarnaast is er ondersteuning voor functies zoals volledige schermweergave, snelkoppelingen, geolocatie en bewegingsdetectie.

De update wordt uitgerold via de Google Play Store. Wil je niets missen, volg dan het DroidApp-kanaal op Telegram.