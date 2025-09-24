Xiaomi 15T Pro preview: op pad door München

DroidApp is aanwezig bij de Xiaomi aankondiging in München. Het merk heeft daar vanmiddag officieel de Xiaomi 15T-serie aangekondigd. We konden al even spelen met het nieuwe toestel, en dus geven we je alvast een preview van de nieuwe telefoon.

Xiaomi 15T Pro preview

Vandaag was het dan zover: de aankondiging van de nieuwe Xiaomi 15T en de Xiaomi 15T Pro. Beide modellen borduren voort op de kracht van de Xiaomi 15, al blijft de Xiaomi 15 Ultra nog steeds het meest geavanceerde model. De fabrikant kiest voor een nieuw ontwerp met een aluminium frame, en een design van naar eigen zeggen glasvezel voor de behuizing. Het glas is extra krasbestendig en vooral de camera krijgt uitgebreid de aandacht tijdens de aankondiging.

We konden al even de Duitse stad in met de nieuwe Xiaomi 15T Pro, en dus kunnen we je alvast een eerste indruk geven. Goed om te weten is dat ons testtoestel op moment van schrijven voorzien is van Android 15 met HyperOS 2.0. Ons toestel zal voor de publicatie van de review nog bijgewerkt worden met de update naar Android 16 met HyperOS 3.0, dezelfde versie als waar de retailversie ook mee zal verschijnen. Daarom kan het zijn dat er her en der nog tweaks gedaan worden en zaken er anders uitzien. Vandaag kwamen we alle details te weten over HyperOS 3, dat van verschillende nieuwe zaken is voorzien.

Qua interface gaan we verder niet teveel in op het toestel, omdat deze overeenkomt met andere modellen van Xiaomi, al zien we in de definitieve versie dan wel HyperOS 3. Onze bevindingen kun je bijvoorbeeld lezen in onze uitgebreide Xiaomi 15 Ultra review en de review van de Xiaomi 15. De smartphone voelt degelijk aan, al kan het best zijn dat je hem misschien wat aan de grote kant vindt. Echter; echt compacte toestellen zijn redelijk zeldzaam. We hebben het toestel in de zilveren kleur, dat netjes is afgewerkt met rondingen aan het frame. Hierdoor ligt het toestel prettig in de hand.

Waar het natuurlijk het meest om draait, is de camera van het toestel. In München hebben we op een bewolkte dag foto’s gemaakt, maar dus nog wel met de ‘oudere’ softwareversie. Voor de uitgebreide Xiaomi 15T Pro review, zullen we uiteraard wachten tot voor ons de update beschikbaar is en kijken of dit veranderingen brengt. Met de camera van de Xiaomi 15T Pro heb je 5x optische zoom, 10x zoom met optische kwaliteit en 20x ultra zoom. Hiermee is een bereik mogelijk van 15mm tot 230mm. Met andere toestellen wist Xiaomi al te overtuigen met de camera. Dat lijkt ook de Xiaomi 15T Pro in zich te hebben, en daar gaan we de komende tijd dus flink mee aan de slag.

Zoals gezegd gaan we de komende tijd, met de nieuwe software, uitgebreid aan de slag met de Xiaomi 15T Pro. We zijn erg benieuwd naar de camera van het toestel, die nu al erg interessante foto’s lijkt af te leveren. Binnenkort vind je op DroidApp de review van de Xiaomi 15T Pro terug!

Xiaomi 15T Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 594,00 euro