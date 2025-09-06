Oppo Reno 14 review: stijlvol design en prima prestaties

Oppo heeft onlangs de nieuwe Reno 14 aangekondigd. Een stijlvol toestel dat op verschillende gebieden de show moet stelen. In de afgelopen weken konden we alvast aan de slag gaan met het toestel. Hoe de smartphone bevalt, dat lees je in de Oppo Reno 14 review.

Oppo Reno 14 review

Met de nieuwe Oppo Reno 14 wil Oppo het lagere segment van high-end smartphones bedienen. Of moeten we zeggen, het hogere middensegment? Qua prijs zit hij in beide gevallen op het randje. De nieuwe smartphone kenmerkt zich door een stijlvol design, waardoor de telefoon direct opvalt. Volgens de fabrikant zelf is het ontwerp geïnspireerd op zeemeerminnen. Wij zien het er niet in, maar misschien met veel fantasie, dat er iets van te herkennen is?

Unboxing en design

Oppo levert de nieuwe smartphone in een opvallende glinsterende verpakking. Los van een USB-C kabel, wat papierwerk en een simnaald wordt er niets meegeleverd met de telefoon. De achterkant is wat het meest in het oog springt bij de Reno 14. Hoewel het lijkt alsof het gedeelte onder de cameramodule lichtgevend is, is dat het niet. De achterkant voelt wat mat aan, en hoewel het prettig in de hand ligt, is het wel krasgevoelig. Qua ontwerp voelt de Reno 14 echt premium aan. We hebben het toestel ontvangen in de kleur ‘Luminous Green’ en dat is wel echt een hele toffe kleur, met een beetje mat effect.

Het 6,59 inch grote AMOLED-scherm biedt een verversingssnelheid van 120Hz en een resolutie van 2760 x 1256 pixels. Op het scherm heeft Oppo alvast een screenprotector voor je geplakt. Het scherm is van prima kwaliteit met een uitstekende afleesbaarheid op zonnige dagen. De vingerafdrukscanner die in het scherm zit, doet zijn werk goed. De aluminium randen bieden aan de onderkant ruimte voor de USB-C poort, de simtray en de speaker. Aan de rechterkant kun je de volumetoets en de power-button vinden.

Interface

De ColorOS-skin van Oppo is erg aanwezig. Of dat erg is, is persoonlijk, maar zo kiest elke fabrikant voor een eigen sausje over Android. Samsung zorgt bijvoorbeeld met One UI ook voor een uitgesproken ontwerp met de eigen skin. De ColorOS skin komt overeen met OxygenOS van OnePlus en zit goed in elkaar. Wel zien we bij Oppo een wat meer speelse uitstraling. De instellingen voor de interface bieden vrij veel vrijheid.

Communicatie en multimedia

Bellen en sms’en gaat via de eigen apps van Google. Deze apps hebben onlangs het Material 3-sausje gekregen en zien er daarom lekker fris uit. De bediening wijst zich vanzelf en de belkwaliteit is goed. De smartphone biedt ondersteuning voor WiFi 6, Bluetooth, GPS, NFC en natuurlijk het 5G-netwerk. Er is ruimte voor dual-sim en ook een eSIM kun je toevoegen op de Reno 14.

Wat betreft multimedia voldoet de Oppo Reno 14 in zijn werk. Het geluid heeft erg de neiging naar de schelle kant te trekken naarmate je het volume verhoogt. Dit maakt het luisteren op vol volume erg onaangenaam. Het scherm is van prima kwaliteit voor het bekijken van films.

Camera

Oppo heeft de cameramodule voorzien van drie lenzen. Dit is een 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoek en een 50 megapixel telelens. Met die laatste kun je 3,5x zoomen zonder kwaliteitsverlies. Verder is de camera-app voorzien van verschillende functies en mogelijkheden. Wat irritant is aan de app, is dat het continu om je locatie blijft vragen, ook al weiger je dat iedere keer. Verder wijst de camera-app zich vanzelf en kun je verschillende filters en opties gebruiken.

Foto’s die je met de Oppo Reno 14 maakt hebben we verzameld in het digitale fotoalbum. De fotokwaliteit is over het algemeen van hoge kwaliteit. Wel vinden we de foto’s soms wat aan de koele kant, waarbij je de warmte moet missen in een beeld, maar dit kan ook persoonlijke smaak zijn. Ook ingezoomde plaatjes zien er goed uit en over het algemeen kunnen we stellen dat de Reno 14 je goede foto’s laat maken. Ook in de avonduren is dit het geval, maar is er echt weinig tot geen licht, dan heeft de telefoon er wat meer moeite mee.

De videocamera kan filmen in maximaal 4K-kwaliteit met 60fps. Ook kun je voor een lagere resolutie kiezen. Qua videokwaliteit zit het wel goed bij de Reno 14 en maak je prima scherpe beelden. Zelfs ingezoomd is de kwaliteit echt niet slecht! De video-sample kun je hieronder bekijken.

Prestaties en accuduur

Opvallend is dat Oppo de Reno 14 voorziet van een chipset die toch al even op de markt is. Het is de MediaTek Dimensity 8350; waarvan een opvolger al gebruikt wordt in een duurder model van Oppo. Waarschijnlijk om de prijs te drukken, is door de Chinezen gekozen voor deze processor. Voor het dagelijks gebruik is de processor prima, maar zoek je een toestel voor de echt zware taken, dan zal je merken dat de Reno 14 hierin mogelijk wat tekortschiet.

Bloatware

Dacht je dat telefoons tegenwoordig niet meer met zoveel voorgeïnstalleerde apps komen? Hier is de Oppo Reno 14 die bewijst dat die tijd nog niet voorbij is. In het menu kom je een ontzettend lange rits aan bloatware tegen. Dit gaat echt nergens over. Meer dan tien spellen, Amazon Shopping, TikTok, Temu en nog veel meer apps, het is allemaal direct op de Oppo Reno 14 te vinden. Je betaalt honderden euro’s voor een smartphone, en krijgt een hele lading apps. Het is niet alleen overbodige rommel, het neemt ook nog veel ruimte in beslag. Een op het oog simpele game is namelijk al bijna 400MB groot.

Batterij

De batterij is een belangrijke eigenschap van telefoons vandaag de dag. Een flinke capaciteit betekent niet automatisch een lange adem. Bij de Oppo Reno 14 is er een 6000 mAh batterij in het toestel geplaatst, welke met 80W opgeladen kan worden. Voor dit zogenaamde SuperVOOC laden is wel een ondersteunende lader vereist.

We hebben de batterij natuurlijk getest voor je, en komen tot de conclusie dat het met het uithoudingsvermogen wel goed zit. Met voornamelijk gebruik op het 5G-netwerk behalen we een schermtijd van circa 5 uur en dat is meer dan netjes. Gebruik je het toestel minder vaak, of vaker juist op WiFi, dan kun je hier nog veel langer mee doen. Gemiddeld zal je na 1,5 – 2 dagen de oplader moeten opzoeken.

Updatebeleid

Oppo belooft vijf Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates. Hoewel er fabrikanten zijn die (zelfs goedkopere) toestellen langer bijhouden met updates; is het geen slechte belofte en kun je er zeker van zijn dat je de komende jaren wel goed zit. Op moment van schrijven draait de Reno 14 op Android 15 met de beveiligingspatch van juli.

Energielabel

Het verplichte energielabel is er ook voor de Oppo Reno 14. De smartphone haalt energiescore A met een batterijduur van 64 uur en 36 minuten. Er is een IP68-certificering. Zowel qua vallen als repareren krijgt de Reno 14 een B-label.

Beoordeling

De Oppo Reno 14 is een bijzonder mooi toestel, waarbij je echt wat moois in handen hebt. De telefoon ligt goed in de hand, al is de behuizing soms wat gevoelig voor krassen. Voor een prijs van rond de 500-600 euro krijg je een toestel met een goed scherm, fijne camera en goede batterijduur. Ook zit het met de updates de komende jaren wel goed. De hoeveelheid bloatware is wel echt absurd, al kun je dit verwijderen. Daarbij is de Reno 14 minder geschikt voor echt zware taken, maar voor het normale gebruik voldoet de telefoon meer dan prima.

Wil je de Oppo Reno 14 kopen? Je kunt ervoor terecht bij Belsimpel, MediaMarkt, Bol.com en Coolblue.

Oppo Reno 14 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 529,00 euro