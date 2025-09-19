Nothing Ear (3) earbuds gepresenteerd met microfoon in case

Een nieuw product van Nothing is aangekondigd. Dit keer geen smartphone, maar een nieuwe accessoire. Het is de Nothing Ear (3). Deze earbuds hebben in de case een opvallende eigenschap: een microfoon.

Nothing Ear (3)

De nieuwe earbuds van Nothing zijn aangekondigd: de Nothing Ear (3). De nieuwe earbuds zijn voorzien van een opvallende case waarin een microfoon zit. Deze kun je activeren door op de ’talk’-knop te drukken die op de case zit. Deze zou moeten bijdragen aan de belkwaliteit wanneer je telefoneert in een drukke omgeving. De twee microfoons, genaamd Super Mic, moet in staat zijn om omgevingsgeluid tot 95dB te onderdrukken.

Gebruik je de Nothing Ear (3) in combinatie met een Nothing-smartphone, dan kun je de Talk-knop gebruiken om spraakmemo’s te maken, waarbij gesproken woord omgezet kan worden in tekst. De oordopjes zelf hebben ook elk drie microfoons. Een andere eigenschap is een sensor die trillingen in het kaakbot en de gehoorgang kan opvangen. Hiermee moet het mogelijk zijn om nauwkeurig een spraakopname te maken en de windruis zou met 25dB gereduceerd worden, zo stelt het merk. De oordopjes bieden ANC tot 45dB en past zich elke 600 milliseconden aan, aan de omgeving.

Nothing heeft voor de Ear (3) gekozen voor een metalen accenten en een transparante behuizing. De oplaadcase is van gerecycled aluminium. Op een oplaadduur moet er maximaal 10 uur luisterplezier geboden worden, en 38 uur in totaal met de oplaadcase. De oordopjes kunnen overweg met Google Fast Pair en met de Nothing X-app kun je de bediening aanpassen.

De earbuds zijn IP54 gecertificeerd en komen op de markt in het wit en zwart voor 179 euro. De verkoop start op 8 oktober.