Nothing komt op 18 september met nieuwe Ear (3)

Nothing heeft een nieuwe aankondiging gepland staan voor volgende week. Op 18 september zal het doek van een nieuwe accessoire gehaald worden. We zullen kennismaken met de nieuwe Nothing Ear (3), een nieuw audioproduct van het merk.

Nothing Ear (3) komt eraan

Nothing weet er altijd weer een sport van te maken om flink wat teasers online te zetten, voordat je dan eindelijk het product zelf ziet. Een nieuw product van de fabrikant is onderweg. Dit keer geen nieuwe smartphone, maar een audio-product. Het gaat om de Nothing Ear (3). Volgens de fabrikant gaat het om een nieuw product in het ‘True Wireless Stereo-aanbod’, maar deelt geen verdere details. Behalve dat de aankondiging gepland staat voor 18 september 2025. Volgens Nothing is er geluisterd naar feedback van de klanten. Hierdoor is onder andere gekozen voor de numerieke volgorde in de naamvoering. Dat betekent dat er dus logischerwijs nu een Nothing Ear (3) aankomt.

Op de foto die het merk heeft gedeeld, zien we het bekende transparante ontwerp. Voor de rest blijft het gissen wat Nothing verder van plan is met de in-ear headset. De fabrikant kwam eerder dit jaar ook al met enkele aankondigingen. Zo zagen we de Nothing Phone (3) en werden ook de (3a) en (3a) Pro getoond. De eerstgenoemde is het high-end model van dit jaar, en hebben we eerder uitgebreid besproken in de Nothing Phone (3) review.