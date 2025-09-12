Close Menu
    vrijdag 12 september
    Trending
    Nothing Phone 2 header
    Nieuws

    Nothing komt op 18 september met nieuwe Ear (3)

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Nothing heeft een nieuwe aankondiging gepland staan voor volgende week. Op 18 september zal het doek van een nieuwe accessoire gehaald worden. We zullen kennismaken met de nieuwe Nothing Ear (3), een nieuw audioproduct van het merk.

    Nothing Ear (3) komt eraan

    Nothing weet er altijd weer een sport van te maken om flink wat teasers online te zetten, voordat je dan eindelijk het product zelf ziet. Een nieuw product van de fabrikant is onderweg. Dit keer geen nieuwe smartphone, maar een audio-product. Het gaat om de Nothing Ear (3). Volgens de fabrikant gaat het om een nieuw product in het ‘True Wireless Stereo-aanbod’, maar deelt geen verdere details. Behalve dat de aankondiging gepland staat voor 18 september 2025. Volgens Nothing is er geluisterd naar feedback van de klanten. Hierdoor is onder andere gekozen voor de numerieke volgorde in de naamvoering. Dat betekent dat er dus logischerwijs nu een Nothing Ear (3) aankomt.

    Nothing Ear 3 teaser

    Op de foto die het merk heeft gedeeld, zien we het bekende transparante ontwerp. Voor de rest blijft het gissen wat Nothing verder van plan is met de in-ear headset. De fabrikant kwam eerder dit jaar ook al met enkele aankondigingen. Zo zagen we de Nothing Phone (3) en werden ook de (3a) en (3a) Pro getoond. De eerstgenoemde is het high-end model van dit jaar, en hebben we eerder uitgebreid besproken in de Nothing Phone (3) review.

    Nothing Phone (3) productafbeelding
    Nothing Phone (3)
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 719,00 euro
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Nothing Headphone (1) gepresenteerd: hoofdtelefoon met opvallend design
    Nothing Headphone (1) gepresenteerd: hoofdtelefoon met opvallend design02/07/2025
    ‘Nothing gebruikt stockfoto’s als Nothing Phone (3) camera-samples’
    ‘Nothing gebruikt stockfoto’s als Nothing Phone (3) camera-samples’29/08/2025
    Samsung Galaxy Buds 3 FE aangekondigd: muziekgenot voor betaalbare prijs
    Samsung Galaxy Buds 3 FE aangekondigd: muziekgenot voor betaalbare prijs18/08/2025
    Google Pixel Watch 4 en Buds 2a zijn officieel gepresenteerd
    Google Pixel Watch 4 en Buds 2a zijn officieel gepresenteerd20/08/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp