‘Nothing gebruikt stockfoto’s als Nothing Phone (3) camera-samples’

Nothing is in opspraak geraakt vanwege het gebruik van stockfoto’s. Op zich is dat geen ramp, maar wel het feit dat de fabrikant voordoet alsof de foto’s met de Nothing Phone (3) zijn gemaakt. Niet iedereen is daar even blij mee, net als de fotograaf.

Gemaakt met… niet de Nothing Phone (3)

De Nothing Phone (3) is de high-end smartphone voor dit jaar van het bedrijf. De nieuwe smartphone hebben we eerder uitgebreid aan de tand gevoeld in de Nothing Phone (3) review. Het bedrijf is trots op haar product, maar misschien wel iets té enthousiast. Het merk deelt foto’s die gemaakt zouden zijn met het nieuwste model, maar nu blijkt dat bepaalde foto’s helemaal niet met de smartphone zijn gemaakt. Dat is niet uniek; eerder kwam Samsung al in opspraak voor een vergelijkbare vorm van misleiding voor de Galaxy A8, en bij Huawei gebeurde datzelfde voor de promotie van de Huawei P9.

Een anonieme tipgever deelde een screenshot van een demo-app op de Nothing Phone (3) in een winkelomgeving. Hier worden de lenzen gepromoot van het toestel, samen met de tekst “Oordeel zelf. Dit is wat onze community heeft vastgelegd met de Phone (3)”. De afbeeldingen die werden getoond, waren echter vrijwel identiek aan foto’s van Stills. Dit is een stockfotodatabase waar anderen foto’s kunnen kopen van fotografen. Dit terwijl de indruk werd gewekt dat de foto’s met de smartphone geschoten worden.

De fotograaf heeft contact gehad met Android Police. De foto is gemaakt met een dure systeemcamera, en niet met de smartphone, zoals Nothing beweert. Uit gegevens van de transactie blijkt ook dat de foto is aangekocht door Nothing. De fotograaf laat weten erg teleurgesteld te zijn dat de foto in deze context is gebruikt. Daarbij is duidelijk dat op verschillende andere plekken ook stockfoto’s zijn gebruikt voor de promotie van de camera van de Nothing Phone (3). Foto’s werden bijvoorbeeld ook op Instagram gedeeld.