Androidify is terug met AI: maak je eigen Android-robot

Enkele jaren geleden werd afscheid genomen van Androidify: de tool om je eigen Android-robot te maken. Maar nu is Androidify terug. Google heeft de applicatie een nieuw leven ingeblazen en uiteraard vinden we ook hier AI terug.

Androidify is terug

Jaren geleden kon je je vergapen aan de mogelijkheden die Androidify met zich meebracht. Middels een speciale app kon je een Android robot helemaal stijlen zoals je zelf wilde. In 2020 werd de app verwijderd en bleef het stil. Vorig jaar verscheen er een basisversie, maar veel mogelijkheden bood het niet. Dit jaar is Google terug met een compleet nieuwe versie van Androidify en je kunt hiermee helemaal losgaan.

AI heeft ook de weg naar Androidify gevonden en dat betekent dat de resultaten nog beter moeten worden. In de vernieuwde Androidify app kun je met behulp van Gemini (en dus AI) een foto inladen van jezelf, die vervolgens getransformeerd naar een Android-robot die op jou lijkt. Wil je geen foto uploaden, dan kun je ook een prompt ingeven. Je kunt dan aangeven hoe je Android-karakter eruit moet komen te zien.

Nadat het resultaat op het scherm verschijnt, kun je de het eindresultaat opslaan in verschillende formaten, zoals een wallpaper-formaat, een banner of juist met andere afmetingen. Verder kun je kiezen voor een standaard achtergrond, maar je kunt ook enkele andere speelse achtergronden kiezen voor je karakter. Google wil de mogelijkheden verder uitbreiden en laat je op vrijdagen in september je eigen Android-bot in een 8 seconden video terugkomen.

Downloaden

Je kunt aan de slag met Androdify via de eigen website of via de Androidify app. Deze app kun je direct uit de Google Play Store downloaden via onderstaande button.