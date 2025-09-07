De vergeten telefoon: Nokia 6280

De vergeten telefoon-rubriek wordt uitgebreid met de Nokia 6280. De telefoon is voorzien van een slider-design en werd in 2005 uitgebracht. We praten je in deze editie bij over deze telefoon.

Nokia 6280

We hebben al veel telefoons en smartphones besproken op DroidApp, in onze ‘Vergeten’-rubriek. Vandaag komt daar een toestel van Nokia bij. De Nokia 6280 verscheen eind 2005 op de markt en is daarmee zo’n 20 jaar oud. De slider-telefoon was 21 millimeter dik en had een herkenbaar Nokia-ontwerp. Op het ‘bovenste gedeelte’ zat het 2,2 inch scherm (320 x 240 pixels) met daaronder de bekende Nokia-sneltoetsen en de beltoetsen, samen met de navigatietoets. Eenmaal opengeschoven verscheen daar het numerieke toetsenbord waar middels je via de oude T9-invoer (weet je nog?) je berichten kon typen. Boven het scherm bevond zich een VGA-camera, terwijl achterop een 2 megapixel camera was geplaatst.

De Nokia 6280 bood ondersteuning voor 3G en UMTS en had een paar MB aan opslagruimte. Dit kon uitgebreid worden met een geheugenkaart. Een 64MB kaartje werd in veel landen meegeleverd. Hip was de ondersteuning voor zowel Bluetooth als Infrarood. Qua extra functies was het toestel uitgerust met een FM-radio, MP3-speler en verschillende spellen zoals Snake.

Helemaal vlekkeloos was de telefoon van de Finnen niet. In het begin kampte het toestel bij een groep gebruikers met problemen. Dit resulteerde in toestellen die vastliepen of soms uitvielen. Latere updates pakten dat probleem aan. De Nokia 6280 was de opvolger van de Nokia 6270, die stereo-speakers bood, maar geen ondersteuning had voor 3G.

Nokia 6280 samengevat in 3 punten