Heb jij nog herinneringen aan de Motorola Q9? Deze smartphone verscheen in 2007 en was voorzien van een volwaardig toetsenbord. We bespreken hem vandaag in een gloednieuwe editie van ‘De vergeten smartphone’.

Motorola Q9

Vandaag de dag zal je Motorola kennen van de bekende smartphones. Denk aan de Motorola Razr 60 Ultra, de modellen uit de Edge-serie zoals de Edge 60 Pro of de Razr van vroeger. Jaren geleden was er ook een andere smartphone al van de Amerikaanse fabrikant: de Motorola Q9. Het toestel verscheen in diverse uitvoeringen, voor verschillende regio’s. Zo kon je ook de Q9c of Q9h tegenkomen, maar de originele Q9 Global was ook in Nederland verkrijgbaar.

Met de Motorola Q9 was er een opvolger voor de oorspronkelijke Motorola Q. Het toestel moest vooral een interessante telefoon zijn voor de zakelijke markt, dankzij de aanwezigheid van het volwaardige QWERTY-toetsenbord onder het 2,4 inch grote TFT-scherm. Dat scherm bood een resolutie van 320 x 240 pixels. Tussen het scherm en het toetsenbord zat nog de navigatietoets en enkele andere sneltoetsen. De Motorola Q9 was voorzien van Windows Mobile 6.0. Hierdoor was er support voor onder andere push e-mail en kon je internetten met de Opera-browser.

Positief was de aanwezigheid van GPS en Bluetooth en natuurlijk het toetsenbord. Minder punten scoorde de Motorola Q9 met het gemis van WiFi en de beperkte 2.0 megapixel camera. De telefoon was uitgerust met een 1170 mAh batterij, een single-core processor (325 MHz) en 96MB RAM-geheugen. De opslagruimte van 256MB (ja, MB!) kon je uitbreiden met een microSD-geheugenkaart.

Aan boord zat ondersteuning voor UMTS, en dus had je toegang tot het 3G-netwerk. De prijs van de Motorola Q9 lag ergens tussen de 300 en 400 euro.

