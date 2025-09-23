‘Motorola Edge 70 wordt dun en krijgt plat scherm’

Motorola komt op termijn met de Motorola Edge 70-serie. Evan Blass laat nu van zich horen, en deelt een foto van de nieuwe telefoon. Op de persfoto van het nieuwe toestel zien we het nieuwe pad dat Motorola wil bewandelen.

Motorola Edge 70 zonder gebogen scherm

De nieuwe Motorola Edge 70 komt zonder gebogen schermranden. Dat wordt duidelijk uit een foto die Evan Blass deelt. Op de foto zien we vermoedelijk de Edge 70 zelf, dus niet het Pro- of Ultra-model. Motorola spreekt in de foto met de tekst: “Impossibly Thin and Incredibly Tough’, ofwel ‘Onmogelijk dun en ongelooflijk sterk’. Dit suggereert dat Motorola ook de focus heeft gevonden op dunne toestellen. Hiermee volgt het merk het idee van Samsung met de Galaxy S25 Edge en Apple, dat onlangs de iPhone 17 Air heeft gepresenteerd.

Merken zien genoeg in dunne toestellen, al is het nog de vraag of de consument dit ook ziet. Je moet vaak een compromis maken met de camera en accuduur. De Galaxy S25 Edge lijkt volgens de geruchten geen verkoopknaller te zijn. Toch lijkt Motorola het ook te willen gaan proberen. Informatie over de dikte is onbekend, wel zien we drie cameralenzen. Het zou kunnen betekenen dat de nieuwe Motorola Edge 70, in tegenstelling tot de andere modellen, wel een telelens krijgt.

Het is niet bekend wanneer Motorola de nieuwe telefoon aankondigt. De Edge 60-serie werd in april van dit jaar aangekondigd.