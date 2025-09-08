Motorola Edge 60 Neo, Moto G06 en G06 Power met 7000 mAh batterij aangekondigd

Motorola laat drie nieuwe toestellen zien in het goedkopere segment. De Edge-serie wordt uitgebreid met de Edge 60 Neo. Daarbij zien we ook Moto G06 en G06 Power. We praten je bij over de nieuwe modellen.

Motorola Edge 60 Neo gepresenteerd

Een nieuwe reeks toestellen is aangekondigd door Motorola. Het merk breidt de Edge 60-serie uit met een extra toestel. Nadat we eerder al de Motorola Edge 60 Pro review en eerder al de Motorola Edge 60 Fusion review hadden gepubliceerd, is het nu tijd voor een nieuw model in de reeks: de Motorola Edge 60 Neo. Deze smartphone krijgt een vergelijkbaar ontwerp als de voorganger; de Motorola Edge 50 Neo. Ook de specificaties komen aardig overeen met het voorgaande model.

De grootste verandering bij de Motorola Edge 60 Neo zien we bij de accucapaciteit. De 4300 mAh batterij van vorig jaar wordt bij het nieuwe model vervangen door een 5000 mAh accu. Deze biedt net als voorheen 68W snelladen en draadloos laden met 15W.

Aan boord is de smartphone voorzien van een MediaTek Dimensity 7400 chipset. Er is een 6,36 inch 120Hz AMOLED-scherm met een resolutie van 2670 x 1200 pixels. Vanuit de doos draait het toestel op Android 15 met de eigen skin van de fabrikant. Opvallend is de IP68/IP69 certificering waardoor het tegen stof en water kan. Het gewicht komt uit op 175 gram en de dikte op 8,09 millimeter.

De camera-opstelling doet denken aan het model van vorig jaar. Er is een 50 megapixel hoofdcamera met OIS, een 13 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telelens met 3x optische zoom en eveneens optische beeldstabilisatie. Er is een 32MP front-camera, NFC, in-display vingerafdrukscanner en WiFi 6E. Voor de muziekliefhebbers biedt het toestel stereo-speakers.

Motorola biedt de Edge 60 Neo aan voor een bedrag van 400 euro. Het model zal volgende maand uitgebracht worden in de kleuren rood, blauw en lichtgrijs. Deze kleuren zullen bij de release Pantone-namen meekrijgen.

Moto G06 en Moto G06 Power

De G-serie krijgt eveneens uitbreiding; met de Moto G06 en Moto G06 Power. Hoewel de specificaties overeenkomen tussen de twee toestellen, biedt de laatste een flinke 7000 mAh batterij. Opladen van deze mega accu kan met 18W. De Moto G06 biedt een 5200 mAh batterij met 10W laden. De telefoons zijn voorzien van een 6,88 inch LCD-scherm dat ook moet werken als je vingers nat zijn. Er is maximaal 256GB opslagruimte, komen met Android 15 en Circle to Search. Er komen geen Android-upgrades. Wel krijgen de twee modellen twee jaar beveiligingsupdates. Voor respectievelijk 130 en 140 euro kun je de telefoons vanaf november kopen.