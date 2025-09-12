Sony Xperia 10 VII aangekondigd: met nieuwe achterkant en updatebeleid

Sony heeft officieel de Xperia 10 VII aangekondigd. De nieuwe mid-end smartphone moet volgens de fabrikant een nieuwe standaard bieden op het gebied van elegantie en een geavanceerd design. We zien verschillende fijne Sony-eigenschappen, maar het toestel biedt nog meer.

Sony Xperia 10 VII

Het middensegment wordt uitgebreid met de nieuwe mid-ranger van Sony. De fabrikant heeft de Sony Xperia 10 VII aangekondigd, waarbij gekozen is voor een nieuw ontwerp voor de telefoon. Wat direct opvalt is de cameramodule van het toestel, welke in een balk is geplaatst met daarin ook het Sony-logo gegraveerd. Het geeft een Google Pixel-vibes. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, wit of turquoise. Dankzij het gewicht van 168 gram is het toestel lekker licht.

De Sony Xperia 10 VII is voorzien van een 6,1 inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. De fabrikant heeft een fysieke sluitertoets toegevoegd voor het maken van foto’s, zoals we ook bij de Xperia 1 VII zagen. Daarbij biedt de telefoon 128GB opslagruimte, dat uitgebreid kan worden met een geheugenkaart van maximaal 2TB. Een ander iets wat we nog maar zelden terugzien op smartphones vandaag de dag, is de 3,5 millimeter aansluiting voor een headset; op de Xperia 10 VII is deze nog aanwezig.

Voor het maken van foto’s is de smartphone uitgerust met een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 13 megapixel groothoeklens. De front-camera telt 8 megapixel. Sony levert de Xperia 10 VII met de Snapdragon 6 Gen 3 chipset van Qualcomm, samen met 8GB RAM-geheugen. Vanuit de doos draait het toestel op Android 15 met de eigen Xperia UI. Het updatebeleid is gelijkgetrokken met het high-end model. Dit betekent dat de Xperia 10 VII zes jaar beveiligingsupdates krijgt en vier Android OS-upgrades.

Tot slot biedt de Sony Xperia 10 VII een 5000 mAh batterij, met ondersteuning voor USB PD-laden. Het merk laat niet weten wat de laadkracht is. De prijs van de nieuwe telefoon komt uit op 449 euro. Net als het vlaggenschip ga je dit model waarschijnlijk niet in de winkels tegenkomen; Sony kiest ervoor het toestel alleen zelf online te verkopen.

