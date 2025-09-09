Close Menu
    dinsdag 9 september
    Sony Xperia 10 VII onderweg met nieuw ontwerp: dit zijn de specificaties

    1 reactie

    Waar Sony in de afgelopen jaren steeds wat meer naar de achtergrond is geraakt met de smartphones, gelooft het merk er nog steeds zelf heilig in. De fabrikant komt binnenkort met de Sony Xperia 10 VII. De nieuwe telefoon is nu compleet onthuld in een lek.

    Sony Xperia 10 VII in de spotlights

    De nieuwe Sony Xperia 10 VII wordt door een Japanse bron vrijwel volledig uit de doeken gedaan. De telefoon zal beschikbaar komen naast de eerder geïntroduceerde high-end Sony Xperia 1 VII. Wanneer de smartphone aangekondigd wordt, dat is nog niet helder. Zeker is wel dat het merk gewerkt heeft aan een nieuw ontwerp, met een nieuwe cameramodule. We kregen even ‘Pixel-vibes’ bij het zien van de nieuwe camerabalk, waarin het Sony-logo gedrukt staat. Dit is anders dan bij zijn voorganger, de Xperia 10 VI.

    Sony Xperia 10 VII kleuren

    Dankzij een vermelding van een online winkel, komen we direct de specificaties te weten. Sony levert de Xperia 10 VII met Android 15 en de Snapdragon 6 Gen 3 chipset van Qualcomm. Deze chipset zagen we eerder bijvoorbeeld al in de Galaxy A36. De smartphone komt met 8GB aan werkgeheugen en biedt 128GB opslagruimte. Sony houdt vast aan de mogelijkheid om het geheugen uit te breiden. Dit kun je doen met een geheugenkaart van maximaal 2TB.

    Aan de voorzijde van de Sony Xperia 10 VII zit een 6,1 inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Of Sony vasthoudt aan de vrij grote schermranden, dat is niet helemaal helder. De voorkant van de telefoon krijgen we namelijk nog niet te zien. In ieder geval beschikt het toestel over een 8 megapixel front-camera. Achterop is een 50 megapixel hoofdcamera geplaatst, samen met een 13 megapixel groothoeklens. Sony plaatst een 5000 mAh batterij. De smartphone krijgt de afmetingen 153 x 72 x 8,3 millimeter en een gewicht van 169 gram.

    Sony Xperia 10 VII r

    De nieuwe smartphone komt beschikbaar in drie kleuren. Er kan gekozen worden uit zwart, wit en turquoise. Zodra er meer informatie is over een aankondigingsdatum, dan houden we je uiteraard op de hoogte.

    Via Sumahodigest

