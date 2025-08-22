Sony gaat verkoop Xperia 1 VII volgende week hervatten

Sony hervat na ruim een maand de verkopen van de Sony Xperia 1 VII. De uitlevering werd gestaakt door problemen die optraden bij het nieuwe high-end toestel van het Japanse merk. Die problemen zijn nu aangepakt.

Verkoop Xperia 1 VII gaat weer verder

Afgelopen mei presenteerde Sony haar nieuwe vlaggenschip; de Xperia 1 VII. Er zat nog wel wat tijd tussen voordat het toestel definitief in de verkoop ging, en al snel kwamen er problemen aan bod. Een groep gebruikers ervaarde het probleem dat het toestel zichzelf uitschakelde, waarna deze met geen mogelijkheid meer wilde opstarten.

In juli besloot Sony de verkoop te staken. De oorzaak is gevonden door de fabrikant en er zijn maatregelen genomen. Een storing in de printplaat kon problemen geven met de stroomvoorziening. Bij een klein aantal van de Xperia 1 VII modellen kan dit probleem optreden. Via een controleformulier kan gecheckt worden of je in het bezit bent van een toestel dat het probleem kan hebben. In dat geval kun je je bij Sony melden en wordt het toestel kosteloos omgeruild voor een nieuw exemplaar.

Inmiddels zijn de problemen dus aangepakt en hervat Sony de verkoop van het vlaggenschip. De Sony Xperia 1 VII is vanaf 25 augustus weer verkrijgbaar. Vooralsnog kiest Sony ervoor het toestel op zeer beperkte schaal te verkopen. Zo is het toestel in veel landen, waaronder Nederland, alleen via de eigen website van Sony verkrijgbaar.