Sony Xperia 1 VII review: vlaggenschip blijft hangen in concessies

Sony heeft onlangs de Sony Xperia 1 VII aangekondigd; het high-end toestel moet het beste van Alpha, Bravia en Walkman in één toestel bieden. Daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. Onze bevindingen lees je in de Sony Xperia 1 VII review.

Sony Xperia 1 VII review

Een vlekkeloze start was het niet voor Sony’s nieuwste high-end smartphone; de Sony Xperia 1 VII. Verschillende gebruikers van het toestel hadden te maken met een toestel dat zichzelf uitschakelde en ook uit bleef. Sony ruilde direct de toestellen om en verhielp het probleem, dat ontstond in de printplaat van een toestel. De fabrikant is nu weer terug met de Xperia 1 VII en dus konden we ermee aan de slag. Het toestel moet het beste op het gebied van audio (Walkman), beeld (Bravia) en camera (Alpha) bieden. Tijd om de proef op de som te nemen in de Sony Xperia 1 VII review.

Unboxing en design

De verpakking waarin de Sony zit, is niet bepaald spannend. Dat moet het toestel zelf meer compenseren. In de verpakking vinden we een USB-C kabel en wat papierwerk. Een simnaald is niet aanwezig, want die open je bij de Xperia 1 VII gewoon met je vinger.

Het ontwerp van de Sony is verfijnd met de nieuwe versie, maar nog steeds erg herkenbaar als een toestel van de Japanse fabrikant. De schermranden zijn iets meer aanwezig dan bijvoorbeeld een Pixel 10 Pro XL, maar zeker niet storend. Het toestel heeft een aantal zaken die je op de meeste smartphones vandaag de dag moet missen. Zo heeft de Xperia een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset en is er een fysieke sluitertoets aan de rechterkant van het toestel. Deze kun je gebruiken als ontspanknop voor het maken van foto’s. De power-button en volumetoets bevinden zich eveneens rechts, maar naar onze mening is de volumeknop wat aan de korte kant. Daardoor drukken we onverhoopt nog weleens op de verkeerde kant van de knop.

De Sony Xperia 1 VII beschikt over een 6,5 inch OLED-scherm met een resolutie van 2340 x 1080 pixels. Dit is sinds de vorige generatie niet meer met een 4K-resolutie. Natuurlijk krijg je een hoge verversingssnelheid van 120Hz. Het scherm oogt goed en is ook op zonnige dagen perfect af te lezen.

Aan de onderzijde van de smartphone is de simhouder geplaatst, die je gewoon met je vinger kunt openen. Geen gepriegel dus meer met zo’n simnaald. Daarbij kun je zelfs nog in deze sleuf een geheugenkaart stoppen. Waar vind je dat nou nog? Ook de USB-C aansluiting is daar te vinden. Achterop steekt de cameramodule met drie lenzen iets uit aan de achterkant. Zowel aan de achterzijde als het frame is voorzien van een textuur. Hierdoor ligt het toestel prettig en stevig in de hand. De smartphone is IP68 gecertificeerd en dus bestand tegen water en stof.

De vingerafdrukscanner zit aan de rechterkant van de smartphone. Dat is anders dan bij de meeste high-end toestellen, waar deze “gewoon” in het scherm is geplaatst. Persoonlijk is de plaatsing zoals bij de Sony minder mijn favoriet en vind ik hem ook minder snel dan bijvoorbeeld bij een Pixel 10 Pro.

Interface

De interface is zoals we van Sony gewend zijn, dicht bij het pure Android, maar toch wel met een eigen ‘touch’ van de fabrikant zelf. Je kunt verschillende zaken in de interface aanpassen, zoals het kiezen van een andere rastergrootte en thema-iconen, zoals je gewend bent van de Pixel. De eigen saus zien we terug in bijvoorbeeld de snelle instellingen. Toch voelt de interface ergens wat verouderd aan, al kan dat zeker ook persoonlijke voorkeur zijn.

Communicatie en multimedia

Bellen en internetten: je mag van een smartphone van deze prijs wel verwachten dat dit op orde is. En uiteraard, ook hier laat de Sony Xperia 1 VII geen steken vallen. Er is ruimte voor één fysieke nano-simkaart. Wil je dual-sim gebruiken, dan zal de tweede simkaart een eSIM moeten zijn. Er is dus geen ruimte voor twee fysieke sims.

Wat betreft multimedia stelt het scherm al niet teleur, maar ook de geluidskwaliteit laat de kracht van Sony zien. De Walkman-invloeden zien we terug bij de speakers van de Sony Xperia 1 VII. Het geluid klinkt goed gebalanceerd met mooie tonen, zowel hoog als laag. Het volume kan ook hard genoeg zijn om van je muziek te genieten. Uiteraard is het toestel voorzien van stereo-speakers. Interessant is dat beide speakers, zoals we van Sony gewend zijn, aan de voorzijde zijn geplaatst. Dit waar de meeste smartphones de onderste speaker in het rijtje van de USB-C poort hebben geplaatst.

Camera

Sony belooft ook de beste fotokwaliteit met de invloed van Alpha. Sony is namelijk al jaren een serieuze speler met de Alpha-reeks in de systeemcamera’s. Daarbij maken veel fabrikanten van smartphones gebruik van de Sony-lenzen in haar toestellen. Opvallend genoeg weten we uit het verleden dat Sony-toestellen niet altijd de beste plaatjesmakers zijn. Hoe is dat met de Sony Xperia 1 VII?

Aan boord van de Sony Xperia 1 VII vinden we drie lenzen achterop. Dit is een 48 megapixel hoofdcamera, samen met een 48 megapixel groothoeklens en een 12 megapixel telefotolens. Er is achterop ook een LED-flitser te vinden.

De camera-app wijst zich grotendeels vanzelf. Standaard maak je foto’s in de automatische stand. Zoals je van Sony gewend bent, kun je ook kiezen voor de uitgebreide Pro-modus. Zowel voor het maken van foto’s als voor video’s. De kleinste instellingen kun je hier aanpassen, dus voor de echte fijnproever is dit een uitkomst.

We hebben de camera in wisselende omgevingen gebruikt. Doorgaans weet de Sony Xperia 1 VII prima foto’s te maken. We zien veel details en scherpte. Bij grotere contrastverschillen heeft de Sony het moeilijker en kan hij veel zaken onderbelichten, waardoor de foto te donker wordt. Zo zien we bij foto’s van het grasland, bij de foto van de kerk en de straat met de gracht. Hier gaat de Sony de mist in. Daarbij merken we dat bij het maken van macrofoto’s de telefoon niet helemaal lekker direct wil scherpstellen op het onderwerp. In het donker wil het weleens gebeuren dat een foto niet scherp is. De foto’s vind je terug in het digitale fotoalbum.

In vergelijking

De foto’s zien er dus doorgaans best oké uit, maar houden we de Google Pixel 10 Pro XL ernaast, dan zien we toch wel grote verschillen. In de vergelijkende foto’s komt de Pixel wat ons betreft er toch steeds als winnaar uit. Zo zien we in onderstaande vergelijkingen. Het torentje achter de boom wordt bij de Sony meer belicht, terwijl de belichting veel mooier verdeeld wordt bij de Pixel. Zo zien we ook met de foto van de Schotse Hooglander, die bij de Pixel veel natuurlijker oogt. Tevens valt op dat de zoomlens er minder sterke foto’s weet te maken dan de telefoon van Google.

Selfies weet de Sony Xperia 1 VII dan wel weer erg goed te maken. Dit dankzij de 12 megapixel front-camera. Een mooi bokeh-effect met veel scherpte op het onderwerp.

Videocamera

De videocamera biedt eveneens veel mogelijkheden. Wil je handmatig de meest uiteenlopende instellingen aanpassen, dan is dat mogelijk. Wij hebben onderstaande video gemaakt in de automatische stand. De video’s die je met de Xperia 1 VII maakt zijn rijk aan kleur en er kan vloeiend gezoomd worden tussen de verschillende brandpuntafstanden en lenzen. Echter is in de video ook te zien, dat inzoomen niet altijd heel lekker uitpakt bij de Sony.

Prestaties en accuduur

De Sony Xperia 1 VII biedt een Snapdragon 8 Elite chipset van Qualcomm, samen met 12GB aan werkgeheugen. Op de snelheid en rekenkracht hebben we dan ook weinig aan te merken. Dat mag je ook wel verwachten, aangezien we hier te maken hebben met een high-end smartphone.

Batterij

Bij de aankondiging gaf Sony aan dat het toestel onder andere op het gebied van accuduur flinke stappen had gemaakt. Nu zijn we natuurlijk wel benieuwd hoe dit in de praktijk is. Onder uiteenlopend gebruik hebben we de accuduur getest. Heb je een vrij intensief gebruik, voornamelijk op het mobiele netwerk (WiFi is zuiniger), dan haal je vrij gemakkelijk het einde van de dag. De schermtijd die we noteren ligt tussen de 4 en 5 uur. Daarmee laat de Sony een nette score achter.

Opladen gaat met 30W relatief traag; al zien we bijvoorbeeld bij Samsung dat dit voor veel gebruikers geen probleem lijkt te zijn. Er zijn verschillende modi beschikbaar om de accu te sparen. Denk aan het instellen van een tijdsperiode waartussen je de telefoon doorgaans een aantal uur oplaadt, of je kunt de Stamina-modus gebruiken om energie te besparen.

Updatebeleid

Updaten was jarenlang niet Sony’s beste eigenschap. Met de Sony Xperia 1 VII is de weg naar verbetering eindelijk ingeslagen. De smartphone draaide ten tijde van testen op Android 15, al is een week voor publicatie de update naar Android 16 uitgebracht. In het artikel dat we hebben gepubliceerd, zeiden we al dat er geen noemenswaardige veranderingen mee zijn gekomen met deze update.

De Sony Xperia 1 VII krijgt zes jaar beveiligingsupdates en vier Android-updates. Dit betekent dat met Android 16 er al één af is. Dit terwijl Samsung haar toptoestellen zeven Android-updates geeft. Hier is nog wel ruimte voor verbetering bij Sony.

Energielabel

Ieder toestel moet tegenwoordig met een energielabel geleverd worden. Daarin zien we ook de score van de Sony Xperia 1 VII. De fabrikant belooft een batterijduur van 43 uur en 30 minuten, en energiescore B. Qua reparatie scoort het toestel laag; score D. De valbestendigheid zou op ‘B’ uitkomen. De smartphone is voorzien van een IP68-certificering.

Beoordeling

We hebben de afgelopen weken uitgebreid de Sony Xperia 1 VII kunnen testen. Echt spannend werd het allemaal niet. Nu is bij menig smartphonemerk de opvolger niet heel spannend (kijk naar de Galaxy S25, iPhone 17-familie of de Pixel 10, welke ook geen wereld van verschil zijn ten opzichte van hun voorganger). De smartphone ligt er prettig in de hand en biedt verschillende extra’s die concurrenten niet aanbieden zoals de sluitertoets, 3,5mm-aansluiting en een geheugenkaartslot. Toch is er wel degelijk ruimte voor verbetering.

Sony heeft zo’n grote naam in cameraland, maar in hun smartphones laten ze alsnog steken vallen. Daarbij is het jammer dat Sony nog steeds niet kiest voor een vingerafdrukscanner in het scherm. Wil je de Xperia 1 VII kopen in combinatie met een abonnement, omdat je niet in één keer zoveel geld neer wilt tellen, dan is het ook pech. Sony verkoopt haar toestel alleen via haar eigen website. Hoewel de Sony Xperia 1 VII een prima toestel is, laten concurrenten zien dat je minder concessies hoeft te doen voor dit geld. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het updatebeleid. Want hoewel de smartphone nu gelukkig al snel op Android 16 draait, is de updatebelofte minder dan bij bijvoorbeeld Google en Samsung. Tel daarbij op dat het toestel nog steeds 1499 euro kost; en de concurrenten worden al snel veel interessanter.

Sony Xperia 1 VII Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend