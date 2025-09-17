Close Menu
    woensdag 17 september
    Nieuws

    Sony Xperia 1 VII krijgt Android 16-update

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Een grote update wordt uitgerold voor de Sony Xperia 1 VII. De nieuwste high-end smartphone van het bedrijf krijgt de grote update naar Android 16. De update is ook direct in Europa beschikbaar.

    Android 16 voor Xperia 1 VII

    De nieuwste high-end van Sony is de Xperia 1 VII. Deze smartphone biedt uitgebreide mogelijkheden op het gebied van multimedia, scherm en camera. Op de markt kwam het toestel met Android 15, waarover de eigen skin zit van Sony. Nu is het moment daar dat de telefoon bijgewerkt wordt met de update naar Android 16. Deze update heeft inmiddels ook onze reviewtelefoon bereikt, en dus kan hij in Europa en dus ook in Nederland gedownload worden.

    Sony Xperia 1 VII Android 16

    De update voor de Sony Xperia 1 VII is 1,1GB groot en blijft op de beveiligingsupdate van augustus. Grote veranderingen zien we niet direct. Zo heeft Sony vastgehouden aan veel eigen invloeden, al zien we wel veranderingen in het numerieke pad bij het invoeren van de pincode en is het scherm met instellingen aangepast. In totaal krijgt de Sony Xperia 1 VII vier Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates. Dit betekent dat Android 19 de laatste Android-versie zal zijn die voor de Xperia verschijnt.

    Sony Xperia 1 VII productafbeelding
    Sony Xperia 1 VII
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie

