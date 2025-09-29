OnePlus onthult nieuw design voor OnePlus 15 met speciale coating

OnePlus geeft steeds meer informatie vrij over de nieuwe high-end smartphone van het merk. De OnePlus 15 is te zien met het nieuwe ontwerp. Daarbij zal OnePlus de smartphone voorzien van een speciale coating.

OnePlus doet design ’15’ uit de doeken

OnePlus doet het nieuwe ontwerp van de OnePlus 15 uit de doeken. Al eerder kregen we een beeld te zien, waarop het nieuwe design te zien was, nu is het officieel. In een persbericht laat de fabrikant weten dat het gewerkt heeft aan een nieuw ontwerp, en daar is ook nog iets anders mee aan de hand. De smartphone krijgt namelijk een speciale coating over de achterkant. Tevens laat OnePlus weten dat het toestel verschijnt in de ‘Sand Storm-kleur’. We zien ook de nieuwe sneltoets om OnePlus AI op te roepen, of zelf een snelle actie aan te koppelen.

OnePlus is erg enthousiast over de Micro-Arc Oxidation coating die het toestel meekrijgt. Volgens het merk is het het eerste toestel dat deze coating meekrijgt. Al is dit onjuist. HTC bracht in 2013 de HTC One S uit, die eenzelfde coating had. Middels een plasma-proces wordt een keramische coating op het frame aangebracht. Het middenframe wordt hiermee 3,4 keer sterker dan aluminium en 1,3 keer sterker dan titanium. Dankzij de aanwezigheid van deze coating is de behuizing beter bestand tegen krassen en ander onheil.

Het merk zal de nieuwe OnePlus 15 verder voorzien van de nieuwe Snapdragon 8 Gen 5 chipset van Qualcomm. Deze werd deze week gepresenteerd en zagen we voor het eerst in de Xiaomi 17-serie, die voor China werd aangekondigd. OnePlus belooft ook een nieuw koelsysteem en een glasvezel-achterkant waardoor het toestel nog lekkerder in de hand ligt.

OnePlus laat nog niets los over wanneer de nieuwe smartphone officieel gepresenteerd wordt. Wel is op enkele foto’s op Weibo de datum 27 oktober te zien. Vermoedelijk gaat het dan om de Chinese aankondiging, al is het goed mogelijk dat OnePlus dan ook de wereldwijde aankondiging naar voren haalt.