OnePlus 15: nieuwe informatie over kleuren en het scherm

We komen nieuwe details te weten over het high-end smartphone van OnePlus. De telefoon krijgt de naam OnePlus 15 en komt met een eigen camerasysteem, zo werd eerder al duidelijk. Nu krijgen we informatie over het scherm en de kleuren van de telefoon.

OnePlus 15: kleur en display

OnePlus werkt aan de veertiende generatie van haar high-end smartphones. De opvolger van de OnePlus 13 zal echter niet de naam OnePlus 14 krijgen, maar OnePlus 15. Het cijfer vier brengt in Aziatische landen ongeluk, zo is de gedachte hierachter en dus wordt er een cijfer overgeslagen. De telefoon is eerder al in het nieuws gekomen, nu komen we nieuwe informatie te weten. De informatie gaat over het scherm en over de kleuren.

Naar verluidt krijgt de nieuwe smartphone een 165Hz verversingssnelheid. Het bericht wordt bevestigd door Li Jie, de president van OnePlus China. Het huidige model biedt een 120Hz verversingssnelheid. De hogere refresh rate zal je vooral gaan zien bij het gamen en ook bij snelle beelden zoals in video’s of films kan het net een beetje verschil maken. Overigens is 165Hz ook al gebruikt in verschillende andere smartphones, zo heeft Motorola enkele toestellen uitgebracht met deze verversingssnelheid.

Dit is hoe de OnePlus 15 er mogelijk uit komt te zien

Over de kleur komen we ook nog wat meer te weten. Volgens Digital Chat Station, een leaker die vaker informatie deelt, komt de OnePlus 15 uit in drie kleuren. Het zou gaan om ‘Absolute Black’, ‘Mist Purple’ en ‘Original Sand Dune’. Hierbij is het eerste model een zwarte kleur, gevolgd door een paarse en een zandkleurige. Het laatstgenoemde model zou een titanium frame krijgen; al is het mogelijk dat dit een gelimiteerde oplage is. Dat model zal 211 gram wegen, terwijl de zwarte en paarse kleur 215 gram wegen. Opvallend is dat een witte kleur achterwege lijkt te blijven. Eerder werd al bekend dat OnePlus stopt met Hasselblad en kiest voor een eigen camerasysteem.

Het is nog niet bekend wanneer OnePlus de smartphone officieel aankondigt, maar geruchten spreken over een aankondiging volgende maand voor thuisland China. De wereldwijde versie komt vermoedelijk pas aan het begin van het nieuwe jaar.