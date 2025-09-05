OnePlus komt met nieuw camerasysteem DetailMax Engine: dit betekent het

OnePlus werkt voor haar high-end toestellen al een aantal jaar samen met Hasselblad. De fabrikant gaat nu een volgende fase in en komt met een eigen camerasysteem: OnePlus DetailMax Engine. Het moet zorgen voor nog betere foto’s die je maakt met een smartphone.

OnePlus DetailMax Engine

Zojuist heeft OnePlus bekend gemaakt dat het een nieuw project lanceert. Het is het OnePlus DetailMax Engine, en dit is het nieuwe interne beeldverwerkingsengine dat komt kijken bij het maken van foto’s met een smartphone. Het is vanaf de grond af ontworpen om de helderste en meest realistische foto’s te maken met een smartphone, zo laat de fabrikant weten.

Volgens OnePlus zit de kracht in verschillende optimalisaties en vernieuwingen. Een grotere verwerkingskracht en geavanceerde algoritmen zorgen ervoor dat meer gegevens vastgelegd kunnen worden. Dit moet resulteren in beelden met een naar eigen zeggen ‘ongeëvenaarde diepte en realisme’.

OnePlus bedankt in de aankondiging de samenwerking met Hasselblad dat het de afgelopen jaren had. Het is onbekend hoe dat nu vorm krijgt, maar aangezien OnePlus aangeeft het hoofdstuk af te sluiten, gaan we er vanuit dat toekomstige modellen geen Hasselblad-branding meer krijgen. Dat was ook iets wat in de afgelopen tijd al duidelijk werd in het geruchtencircuit.

De fabrikant wil met OnePlus DetailMax Engine beelden afleveren die helder en echt zijn. Foto’s die je achteraf inzoomt, daar moeten gebruikers van onder de indruk raken, zo belooft het merk. Het volgende vlaggenschip zal voorzien worden van de nieuwe manier van beeldverwerking. Of de resultaten dan echt allemaal zo fantastisch zijn, en of het toestel het bijvoorbeeld wint van de ijzersterke camera in de Pixel 10 Pro XL, dat zullen we dan gaan zien.