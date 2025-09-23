OnePlus 15 met nieuw ontwerp laat zich zien in openbaarheid

De OnePlus 15 is onderweg. We verwachten de aankondiging van het nieuwe toestel ergens in de komende maanden. Eerder doken al enige geruchten op over het nieuwe vlaggenschip, vandaag zien we een duidelijke foto van het nieuwe model.

Nieuw ontwerp voor OnePlus 15

OnePlus neemt afscheid van de cirkelvormige cameramodule die het bij de laatste generaties smartphones gebruikte. In plaats daarvan kiest de Chinese fabrikant voor een cameramodule die wat meer ingetogen is, maar wel weer een eigen onderscheidend ontwerp krijgt. Eerder werd al bekend dat OnePlus kiest voor een eigen beeldverwerking en niet meer samenwerkt met Hasselblad. Natuurlijk is het de vraag wat dit betekent voor de fotokwaliteit, maar als we de berichten moeten geloven, dan moet het allemaal nog beter zijn.

Met de OnePlus 15, als opvolger van de dit jaar verschenen OnePlus 13, kiest het merk voor een flink herontwerp, met dus de nieuwe cameramodule. Deze is getoond op een foto van een e-sportevenement, en dus is OnePlus officieel begonnen met het teasen van het nieuwe toestel.

De nieuwe cameramodule is een vierkant met afgeronde hoeken, met uitsparingen voor drie lenzen en een LED-flitser. We verwachten hier een hoofdcamera, telelens en een groothoeklens. De cameramodule doet denken aan die van de Pixel 10 Pro Fold en de huidige foldable van Google. Voor het eerst zagen we de cameramodule terug op de OnePlus 13T, die in enkele regio’s door het leven ging als de OnePlus 13S. Die wordt dus doorgetrokken naar de OnePlus 15.

In een ander bericht op het Weibo-netwerk deelt de bron ‘Digital Chat Station’ dat het nieuwe toestel zal beschikken over een keramische coating en een matte textuur. Dit zou ervoor moeten zorgen dat het vier keer sterker is dan titanium, zo meldt de bron. Daarbij zal het toestel dunner zijn dan de 8,8 millimeter die de nieuwe Apple iPhone 17 Pro Max dik is.

We verwachten de nieuwe OnePlus 15 als eerst in thuisland China, wat vermoedelijk in de komende weken zal gaan gebeuren. De wereldwijde release verwachten we eind dit jaar, begin volgend jaar. Zodra hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.