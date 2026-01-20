‘OnePlus komt in maart met nieuwe OnePlus 15T’

De OnePlus 15-serie zal binnen afzienbare tijd uitgebreid worden met nog een toestel. Op dit moment bestaat deze serie al uit de OnePlus 15 en de 15R, en volgens geruchten wordt daar binnenkort de OnePlus 15T aan toegevoegd. Er is nu nieuwe informatie opgedoken over de smartphone.

Vorig jaar april verscheen de OnePlus 13T op de markt, een smartphone die in bepaalde regio’s ook te vinden is onder de naam OnePlus 13s. Dat toestel verscheen echter niet in Europa en was voorbehouden aan voornamelijk de Aziatische landen. Of de opvolger wel naar Europa komt, dat is niet bekend op dit moment, maar wel is er nieuwe informatie opgedoken over de opvolger, die de naam OnePlus 15T zal dragen. Daarmee is er uitbreiding voor de 15-serie die tot nu toe bestaat uit de OnePlus 15 (review) en de OnePlus 15R.

De nieuwe OnePlus 15T zou voorzien zijn van de Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset. Dit samen met maximaal 16GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van maximaal 1TB. Aan de voorkant zou de 15T uitgerust zijn met een 6,31 inch 1,5K AMOLED-scherm met een 165Hz verversingssnelheid. Vermoedelijk wordt deze hoge snelheid alleen gehaald i bepaalde games, zoals dit ook bij bijvoorbeeld de 15R het geval is. Voor alle andere content zal dit dan 120Hz zijn. Gesproken wordt verder over een flinke 7000 mAh accu met ondersteuning voor draadloos laden. De smartphone zal ook stof- en waterdicht zijn volgens IP68 certificatie. Veranderingen op het gebied van de camera worden er niet echt verwacht.

Naar verluidt komt de nieuwe OnePlus 15T midden/eind maart in de spotlights te staan.

